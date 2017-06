Žemlja ostal brez nastopa v Wimbledonu

Zidanškova in Jakupovićeva izpadli brez osvojenega niza

28. junij 2017 ob 16:45,

zadnji poseg: 28. junij 2017 ob 20:15

London - MMC RTV SLO

Grega Žemlja je izpadel v drugem krogu kvalifikacij za Wimbledon. Tejmuraz Gabašvili je bil boljši s 7:5 in 6:3. Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović sta izpadli v uvodnem krogu.

Žemlja, ki se je na Church Roadu prebil v 3. krog pred štirimi leti, je na igrišču številka 4 v teniškem kompleksu v Roehamptonu izgubil po uri in 12 minutah.

V prvem nizu je Žemlja povedel s 4:2, nato pa je Gabašvili (176. igralec sveta) osvojil tri igre zapored, ključni brejk pa mu je uspel v 12. igri. V drugem nizu je Rus v šesti igri odvzel servis slovenskemu tenisaču, ki si nato ni priigral nobene priložnosti za brejk.



Ala Kudrjavceva je na igrišču številka 6 s 6:4 in 6:1 odpravila Zidanškovo. 29-letna Rusinja je na lestvici WTA na 224. mestu, potem ko je bila že 56. igralka sveta in zmagovalka turnirja WTA v Taškentu leta 2010. Deset let mlajša Slovenka je v prvem nizu povedla s 4:1, potem pa popolnoma popustila in Kudrjavceva je nanizala kar devet iger zapored. Dvoboj je trajal uro in šest minut.

Trenutno najvišje uvrščena slovenska igralka Jakupovićeva (136. mesto) je izgubila proti Viktoriji Kužmovi s 6:7 in 2:6. 19-letna Slovakinja, ki zaseda 157. mesto na lestvici WTA, je povedla s 3:0, nato pa je Jakupovićeva nanizala pet iger zapored. V deseti igri je servirala za zmago v prvem nizu, vendar ni uspela. Odločala je podaljšana igra, ki jo je dobila Slovakinja s 7:5. V drugem nizu je Jakupovićeva izgubila servis v tretji in sedmi igri. Obračun na igrišču številka tri je trajal uro in enajst minut.

Polono Hercog v drugem krogu v četrtek čaka Avstrijka Barbaro Haas. Blaž Kavčič je izpadel že v ponedeljek.

Wimbledon, kvalifikacije, 2. krog (M):

GABAŠVILI (RUS) - ŽEMLJA (SLO)

7:5, 6:3





1. krog (Ž):

HERCOG (SLO) - TOWNSEND (ZDA/9)

7:6 (7), 6:3



KUZMOVA (SLK) - JAKUPOVIĆ (SLO/18)

7:6 (5), 6:2



KUDRJAVCEVA (RUS) - ZIDANŠEK (SLO)

6:4, 6:1

2. krog (Ž), četrtek:

HERCOG (SLO) - HAAS (AVT)

A. G.