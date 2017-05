Roland Garros: Že uvodni dan izpad prve igralke sveta

Pri moških v nedeljo brez nastopa prvih petih nosilcev

28. maj 2017 ob 13:51,

zadnji poseg: 28. maj 2017 ob 14:58

Pariz - MMC RTV SLO

V Parizu se je v veliki vročini začel drugi teniški turnir za grand slam v letošnji sezoni. Hitro je izpadla prva igralka sveta Angelique Kerber, ki jo je s 6:2 in 6:2 izločila Jekaterina Makarova.

Na Odprtem prvenstvu Francije se je prvič v zgodovini profesionalnega tenisa oziroma po letu 1968 zgodilo, da je prva nosilka izpadla že v prvem krogu. Kerberjeva se je po veliki zmagi v Melbournu sicer v prvem krogu Pariza ustavila že lani, tedaj je bila od nje v treh nizih boljša Nizozemka Kiki Bertens. Makarova je 40. na lestvici WTA.



Po petih mesecih premora se je na igrišča z zmago vrnila Čehinja Petra Kvitova. 27-letna dvakratna zmagovalka Wimbledona, ki jo je decembra vlomilec zabodel na njenem domu v Prostejovu in ji hudo poškodoval levo dlan, je v uri in 14 minutah s 6:3 in 6:2 premagala Američanko Julio Boserup.

Temperature naj bi se danes povzpele vse do 33 stopinj Celzija. Pri moških prvi dan ne bo nastopil nihče izmed prvih petih nosilcev.

Moški, 1. krog, spodnji del tabele:

RAONIĆ (KAN/5) - DARCIS (BEL)

DUTRA SILVA (BRA) - JUŽNI (RUS)



HALYS (FRA) - TRUNGELLITI (ARG)



GARCIA LOPEZ (ŠPA) - MULLER (LUKS/26)

7:6 (4), 6:7 (2), 6:2, 6:2

CARRENO BUSTA (ŠPA/20) - MAYER (NEM)



JANOWICZ (POL) - DANIEL (JAP)



ROBREDO (ŠPA) - EVANS (VB)



DIMITROV (BLG/11) - ROBERT (FRA)



SOCK (ZDA/14) - VESELY (ČEŠ)



BEDENE (VB) - HARRISON (ZDA)



KUKUŠKIN (KAZ) - SANDGREN (ZDA)



BAUTISTA AGUT (ŠPA/17) - MILLMAN (AVS)



SIMON (FRA/31) - BASILAŠVILI (GRU)



TROICKI (SRB) - DONSKOJ (RUS)



HAASE (NIZ) - DE MINAUR (AVS)



NADAL (ŠPA/4) - PAIRE (FRA)



THIEM (AVT/6) - TOMIC (AVS)



MAHUT (FRA) - BOLELLI (ITA)



ČORIĆ (HRV) - BOURGUE (FRA)



JOHNSON (ZDA/25) - SUGITA (JAP)



KARLOVIĆ (HRV/23) - TSITSIPAS (GRČ)



ZEBALLOS (ARG) - MANNARINO (FRA)

7:5, 6:3, 6:4

LU (TJV) - STAHOVSKI (UKR)



GOFFIN (BEL/10) - MATHIEU (FRA)



POUILLE (FRA/16) - BENNETEAU (FRA)



BELLUCCI (BRA) - LAJOVIĆ (SRB)



BONZI (FRA) - MEDVEDEV (RUS)



RAMOS VINOLAS (ŠPA/19) - COPIL (ROM)

6:7 (7), 6:1, 6:4, 6:2

M. ZVEREV (NEM/32) - NAPOLITANO (ITA)



SCHWARTZMAN (ARG) - RUBLEV (RUS)



SOUSA (POR) - TIPSAREVIĆ (SRB)



ĐOKOVIĆ (SRB/2) - GRANOLLERS (ŠPA)



Ženske, 1. krog, zgornji del tabele:

KERBER (NEM/1) - MAKAROVA (RUS)

6:2, 6:2

CURENKO (UKR) - KOZLOVA (UKR)

OSTAPENKO (LAT) - CHIRICO (ZDA)

4:6, 6:3, 6:2

PUIG (PRT) - VINCI (ITA/31)

6:3, 3:6, 6:2

STOSUR (AVS/23) - KUCOVA (SLK)



FLIPKENS (BEL) - MINELLA (LUK)



RODINA (RUS) - MATTEK SANDS (ZDA)



KVITOVA (ČEŠ/15) - BOSERUP (ZDA)

6:3, 6:2



WOZNIACKI (DAN/11) - FOURLIS (AVS)



ANDRIANJAFITRIMO (FRA) - ABANDA (KAN)



BELLIS (ZDA) - LEMOINE (NIZ)



BERTENS (NIZ/18) - TOMLJANOVIĆ (HRV)



DŽANG (KIT/32) - VEKIĆ (HRV)



GOLUBIC (ŠVI) - SASNOVIČ (BLR)



GIORGI (ITA) - DODIN (FRA)



KUZNECOVA (RUS/8) - McHALE (ZDA)



MUGURUZA (ŠPA/4) - SCHIAVONE (ITA)



KONTAVEIT (EST) - NICULESCU (ROM)



LARSSON (ŠVE) - VIHLJANCEVA (RUS)



PUTINCEVA (KAZ/27) - M. GEORGES (FRA)



LUČIĆ BARONI (HRV/22) - BUYUKAKCAY/TUR



ROGERS (ZDA) - ERAKOVIC (NZL)

7:6 (4), 6:4

DOI (JAP) - ERRANI (ITA)



MLADENOVIC (FRA/13) - BRADY (ZDA)



V. WILLIAMS (ZDA/10) - VANG (KIT)



ANISIMOVA (ZDA) - NARA (JAP)



JANKOVIĆ (SRB) - HOGENKAMP (NIZ)



GAVRILOVA (AVS/24) - MERTENS (BEL)



BACSINSZKY (ŠVI/30) - SORRIBES (ŠPA)

6:1, 6:2

BRENGLE (ZDA) - GÖRGES (NEM)

1:6, 6:3, 13:11

JABEUR (TUN) - BOGDAN (ROM)



CIBULKOVA (SLK/6) - ARRUABARRENA (ŠPA)

M. R.