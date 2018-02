Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Petra Kvitova se je veselila 21. zmage na turnirjih WTA. Foto: EPA Dodaj v

Srebotnikova izgubila finalni dvoboj dvojic v St. Peterburgu

Med posameznicami zmagala Kvitova

4. februar 2018 ob 18:11

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO

Katarina Srebotnik in Ala Kudrjavceva sta izgubili finalni obračun na turnirju WTA v Sankt Peterburgu. Od slovensko-ruske naveze sta bili boljši Timea Bacsinszky in Vera Zvonarjova, ki je po uri in 11 minutah zmagala s 2:6, 6:1 in 10:3.

V posamični konkurenci je zmagala Petra Kvitova. 29. igralka na lestvici WTA in dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam v Wimbledonu v letih 2011 in 2014 je v finalu po uri in petih minutah premagala Kristino Mladenovic s 6:1 in 6:2. Francozinja je kar štirikrat izgubila sevris. Mladenoviceva je v polfinalu izločila Darjo Kasatkino. Rusinja je v četrtfinalu presenetila Caroline Wozniacki. Danka je prejšnjo soboto osvojila Odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu.

27-letna Čehinja je v drugem največjem ruskem mestu dosegla 21. turnirsko zmago.

ST. PETERBURG, finale

(799.000 am. dolarjev, trda podlaga)

KVITOVA (ČEŠ) - MLADENOVIC (FRA/4)

6:1, 6:2



Polfinale:

MLADENOVIC (FRA/4) - KASATKINA (RUS/8)

3:6, 6:3, 6:2

KVITOVA (ČEŠ) - GÖRGES (NEM/5)

7:5, 4:6, 6:2





Dvojice, finale:

BACSINSZKY/ZVONARJOVA (ŠVI/RUS) -

KUDRJAVCEVA/ SREBROTNIK (RUS/SLO)

2:6, 6:1, 10:3

