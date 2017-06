Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković je v tej sezoni osvojil le turnir v Dohi na začetku sezone. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Uspešen uvod Đokovića v Eastbournu

Znani nosilci v Wimbledonu

28. junij 2017 ob 13:49

Eastbourne - MMC RTV SLO

Zaključne priprave za Wimbledon nekdanja številka ena svetovnega tenisa Novak Đoković v nasprotju s prejšnjimi leti opravlja v Eastbournu, kjer je v 1. krogu premagal Vaseka Pospisila.

Srb je Kanadčana, ki je na 75. mestu lestvice ATP, po uri in 27 minutah odpravil s 6:4 in 6:3. V osmini finala ga čaka zmagovalec ameriškega dvoboja med Donaldom Youngom in Jaredom Donaldsonom.

Đoković je prejšnji teden sprejel posebno povabilo organizatorjev v Eastbournu in s tem presenetil, saj v zadnjih letih pred turnirjem v Wimbledonu ni nastopal na travi. Nazadnje je na travnatem turnirju, ki ni Wimbledon, igral leta 2010 v Queensu.

Turnir v Wimbledonu se bo začel v ponedeljek. Danes so sporočili seznam nosilcev. Prvi je branilec naslova Andy Murray, drugi Đoković, tretji Roger Federer in četrti Rafael Nadal.

Pri dekletih je prva nosilka Angelique Kerber, sledijo pa Simona Halep, Karolina Pliškova in Elina Svitolina.

Žreb v obeh konkurencah bo v petek.

