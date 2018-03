V Miamiju teniška senzacija, kot je zadnjih 15 let ni bilo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Thanasi Kokkinakis ni mogel verjeti velikemu uspehu. Foto: Reuters Roger Federer je po najboljšem štartu v sezono v karieri (17:0) doživel dva težka udarca, po katerih je izgubil tudi vodstvo na lestvici ATP. Foto: Reuters Dodaj v

25. marec 2018 ob 08:50,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 09:00

Miami - MMC RTV SLO

Teniško senzacijo dozdajšnjega poteka leta je v 2. krogu ATP turnirja v Miamiju pripravil Thanasi Kokkinakis, ki je s 3:6, 6:3 in 7:6 odpravil prvega nosilca Rogerja Federerja.

Federer, branilec naslova v Miamiju, je povedel že z 1:0 v nizih, nato pa je Kokkinakis pripravil neverjeten preobrat in naznanil, da se vrača na veliko sceno. To je bil šele njegov peti turnir v zadnjih sedmih mesecih. "To je noro. Neverjeten teden zame. Z njim sem večkrat treniral, je sijajen vzornik, ampak sem to, kar sem se naučil, izkoristil in odigral svojo igro," je dejal 21-letnik, ki je kot 175. na ATP lestvici postal najnižje postavljeni igralec z zmago nad vodilnim igralcem po letu 2003 in zmagi 178. postavljenega Francisca Claveta proti Lleytonu Hewittu.

Uspeh nad Federerjem pravi obliž na rane

Kokkinakis, ki mu številni pripisujejo izjemen talent, je v dvoboju z legendarnim Švicarjem pokazal nekaj tiste odličnosti, ki ga je pred tremi leti pripeljala do 69. mesta na lestvici ATP. V zadnjem nizu je v šesti igri rešil dve priložnosti za brejk in prišel do podaljšane igre ob zaostanku s 5:6 in prednosti Federerja z 0:30 v 12. igri. Uspeh nad Federerjem je za Kokkinakisa pravi obliž na rane po nesrečnem zaključku sezone 2017 in začetku 2018 ter nekaj poškodbah.

Blaž Rola je izgubil finalni dvoboj na teniškem turnirju serije challenger v Čujingu na Kitajskem. Rola, 215. na lestvici ATP, je v finalu klonil pred 98. igralcem sveta, Tunizijcem Malekom Jazirijem, s 6:7 (5) in 1:6. Dalila Jakupović je bila uspešna na turnirju serije ITF v Canberri, kjer je bila peta nosilka. Jakupovićeva, sicer 171. igralka sveta, je v finalu z dvakrat po 6:4 po uri in 19 minutah ugnala Avstralko Destanee Aiavo.



Prvič po letu 2014 dva poraza zapored

Federer je šele drugič v 18 letih izgubil proti nekomu, ki je bil tako nizko postavljen na ATP-lestvici, in prvič po letu 2014 izgubil dva dvoboja zapored na turneji. Pred tednom dni je v finalu Indian Wellsa klonil pred Juanom Martinom del Potrom. To pa še ni vse: po turnirju se bo moral posloviti tudi od številke 1, saj bo krono 2. aprila znova predal Rafi Nadalu.

"To je razočaranje. Ne vem, kako mi ni uspelo doseči ravni, s katero bi bil danes zadovoljen. Včasih se ti to pač zgodi. Imaš takšen dan, včasih najdeš rešitev, meni je ni uspelo. Po pravici povedano, v zadnjem nizu bi se lahko zgodilo kar koli. Nisem se počutil dobro," je priznal Federer, ki bo drugič zapored izpustil peščeni del sezone in se začel pripravljati za sezono za travi. Lani se je to izkazalo za briljantno potezo, saj je nato osvojil rekordni osmi naslov v Wimbledonu.

Mednarodni turnir ATP serije 1.000 , Miami, 2. krog:

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)

KOKKINAKIS (AVS) - FEDERER (ŠVI/1)

3:6, 6:3, 7:6

VERDASCO (ŠPA/31) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

4:6, 6:0, 6:2

JOHNSON (ZDA) - MANNARINO (FRA/18)

6:3, 6:3

CARRENO BUSTA (ŠPA/16) - ISTOMIN (UZB)

6:1, 6:0

BERDYCH (ČEŠ/10) - NIŠIOKA (JAP)

6:1, 6:4

TIAFOE (ZDA) - EDMUND (VB/21)

7:6, 4:6, 7:6

HAČANOV (RUS/32) - COPIL (ROM)

7:5, 6:3

ANDERSON (JAR/6) - BASILAŠVILI (GRU)

6:4, 6:3

A. ZVEREV (NEM/4) - MEDVEDEV (RUS)

6:4, 1:6, 7:6

FERRER (ŠPA/28) - DONSKOJ (RUS)

6:2, 6:2

KYRGIOS (AVS/17) - LAJOVIĆ (SRB)

6:4, 6:1

FOGNINI (ITA/15) - KUHN (ŠPA)

6:2, 6:4

QUERREY (ZDA/11) - ALBOT (MOL)

7:6, 6:1

SHAPOVALOV (KAN) - DŽUMHUR (BiH/24)

6:1, 7:5

ČORIĆ (HRV/29) - MAYER (ARG)

6:7, 6:4, 6:4

SOCK (ZDA/8) - BHAMBRI (IND)

6:3, 7:6

DEL POTRO (ARG/5) - HAASE (NIZ)

6:4, 5:7, 6:2

NIŠIKORI (JAP/26) - MILLMAN (AVS)

7:6, 4:6, 6:3

KRAJINOVIĆ (SRB/22) - BROADY (VB)

6:3, 6:2

PAIRE (FRA) - ĐOKOVIĆ (SRB/9)

6:3, 6:4

SCHWARTZMAN (ARG/13) - JARRY (ČIL)

6:3, 6:1

RAONIC (KAN/20) - YMER (ŠVE)

6:3, 6:3

CHARDY (FRA) - GASQUET (FRA/30)

7:5, 6:1

DIMITROV (BLG/3) - MARTERER (NEM)

4:6, 6:2, 6:1

SOUSA (POR) - GOFFIN (BEL/7)

6:0, 6:1

DONALDSON (ZDA) - F. LOPEZ (ŠPA/25)

6:4, 6:2

CHUNG (KOR/19) - EBDEN (AVS)

6:3, 7:5

MMOH (ZDA) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/12)

7:6, 2:6, 6:4

ISNER (ZDA/14) - VESELY (ČEŠ)

7:6, 1:6, 6:3

JUŽNI (RUS) - MÜLLER (LUK/23)

4:6, 6:4, 6:2

POSPISIL (KAN) - RUBLJOV (RUS/27)

7:6, 6:4

ČILIĆ (HRV/2) - HERBERT (FRA)

7:5, 6:3

Mednarodni turnir WTA premier man., Miami, 3. krog

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)

RADWANSKA (POL/30) - HALEP (ROM/1)

3:6, 6:2, 6:3

AZARENKA (BLR) - SEVASTOVA (LAT/20)

3:6, 6:4, 6:1

DIJAS (KAZ) - WITTHÖFT (NEM)

4:6, 7:5, 6:0

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - HSIEH (TJV)

6:4, 1:6, 7:6

MUGURUZA (ŠPA/3) - MCHALE (ZDA)

6:2, 6:1

STEPHENS (ZDA/13) - NICULESCU (ROM)

6:7, 6:3, 6:0

KERBER (NEM/10) - PAVLJUČENKOVA RUS/23

6:4, 6:4

J. VANG (KIT) - RISKE (ZDA)

4:6, 6:3, 7:6

OSTAPENKO (LAT/6) - HADDAD MAIA (BRA)



KENIN (ZDA) - KVITOVA (ČEŠ/9)



MARTIĆ (HRV) - BARTY (AVS/21)



GAVRILOVA (RUS/26) - SVITOLINA (UKR/4)



V. WILLIAMS (ZDA/8) - BERTENS (NIZ/29)



MERTENS (BEL/22) - KONTA (VB/11)



COLLINS (ZDA) - VEKIĆ (HRV)



SAKKARI (GRČ) - PUIG (PRT)

Ž. K.