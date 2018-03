Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Kdo bo danes dobil ekipno tekmo? Foto: Reuters Dodaj v

Aare: Avstrijci v 1. krogu izločili Slovenijo

Ekipna tekma alpskih smučarjev

16. marec 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 16. marec 2018 ob 16:48

Aare - MMC RTV SLO

V sončnem Aareju se je ob 16. uri začela ekipna tekma alpskih smučarjev v paralelnem slalomu. Slovenija je spet izpadla že v 1. krogu, izločila jo je Avstrija.

Ana Bucik je sicer poskrbela za slovensko prednost (Katharina Gallhuber ni prišla v cilj), toda nato so Marco Schwarz, Katharina Gallhuber in Manuel Feller dobili svoje dvoboje proti Martinu Čatru, Meti Hrovat in Boštjanu Klinetu, tako da je Avstrija napredovala z izidom 3:1.

Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Aare je prizorišče letošnjega finala svetovnega pokala. Obe hitri disciplini sta že "pod streho", pred tehničnima disciplinama pa je danes na vrsti ekipna tekma.

Finale:

FRANCIJA - ŠVEDSKA



Za 3. mesto:

Avstrija - NEMČIJA 2:2

Polfinale:

Avstrija - FRANCIJA 1:3

Nemčija - ŠVEDSKA 1:3

Četrtfinale:

AVSTRIJA - Slovenija 3:1

Liensberger - Bucik DNF

Schwarz - Čater +1,47

Gallhuber - Hrovat +0,77

Feller - Kline +0,80

Norveška - FRANCIJA 1:3

Italija - NEMČIJA 0:4

Švica - ŠVEDSKA 1:3

T. O.