Drugi trening v Wengnu dobil Theaux, Kline 26.

V petek v Wengnu najprej alpska kombinacija

11. januar 2018 ob 16:55

Wengen - MMC RTV SLO

Na drugem treningu smuka pred tekmo svetovnega pokala v Wengnu je bil najhitrejši Adrien Theaux, ki je slovito progo v Švici prevozil v času 2:29,69.

Francozu sta se najbolj približala Avstrijca Mathias Mayer in Max Franz, ki sta zaostala 36 oziroma 66 stotink. S 84 in 90 stotinkami zaostanka sta sledila Norvežana Kjetil Jansrud in Aleksander Aamodt. Avstrijec Hannes Reichelt, ki je bil najhitrejši na prvem treningu, je bil tokrat osmi, zaostal je natanko sekundo. Smuk bo v soboto ob 12.30.

Organizatorji so morali odpovedati prvi trening smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Bad Kleinkirchheimu, ker je bil sneg na progi premehak. V petek je trening predviden ob 10.45, tekma bo v soboto, v nedeljo pa bo superveleslalom.



Od šesterice Slovencev je bil najviše znova uvrščen Boštjan Kline, ki je bil 26. (+2.52), Klemen Kosi je bil 49. (+4.61), Martin Čater 52. (+5.38), Rok Perko 62. (+6.87), Tilen Debelak in Miha Hrobat pa sta si delila 65. mesto (+7.12). Omenjeni smučarji bodo jutri branili slovenske barve na alpski kombinaciji, ki se bo začela ob 10.30.

Na sobotnem klasičnem smuku bodo nastopili Kline, Kosi, Čater in Perko, dan kasneje na slalomu pa Štefan Hadalin in Žan Kranjec.

Drugi trening: 1. A. THEAUX FRA 2:31,50 2. M. MAYER AVT +0,36 3. M. FRANZ AVT 0,66 4. K. JANSRUD NOR 0,84 5. A.-A. KILDE NOR 0,90 6. J. CLAREY FRA 0,96 7. J. GOLDBERG ZDA 0,97 8. H. REICHELT AVT 1,00 9. R. BAUMANN AVT 1,01 10. T. DRESSEN NEM 1,07 26. B. KLINE SLO 4,02 49. K. KOSI SLO 4,61 52. M. ČATER SLO 5,38 62. R. PERKO SLO 6,87 65. T. DEBELAK SLO 7,12 . M. HROBAT SLO 7,12 Smuk bo v soboto ob 12.30.

T. J.