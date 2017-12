Hannawald: Skrajni čas je že, da se turneja konča z nemško zmago

25. december 2017 ob 17:24

Oberstdorf - MMC RTV SLO

V petek se s kvalifikacijami začenja 66. novoletna turneja. Nemci čakajo na skupno zmago že vse od januarja 2002, ko je Sven Hannawald dobil vse štiri tekme. Richard Freitag je tokrat glavni favorit.

26-letni Nemec je v letošnji zimi dobil že tri tekme za svetovni pokal, dvakrat pa je končal na drugem mestu. Z zmagami v Nižnem Tagilu, Titisee-Neustadtu in Engelbergu je povečal nemške apetite za turnejo, ki jim v zadnjih letih ni prinesla veliko veselja. Še najbližje uspehu je bil pred dvema letoma Severin Freund, ki je končal na skupnem drugem mestu. Prepričljivo ga je ugnal Peter Prevc.

Freitag ima več točk kot v celotni lanski sezoni

"Izjemen občutek je, da bom lahko na domači skakalnici v Oberstdorfu v rumeni majici začel novoletno turnejo," je pred petkovimi kvalifikacijami motiviran Freitag, ki vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala s 550 točkami. Lani jih je v celotni zbral le 507.

Schuster: V skokih je nemogoče "konzervirati" formo

Trener nemške reprezentance Werner Schuster je prejemal številne pohvale po sijajnem začetku sezone. Na drugem mestu skupnega seštevka je Andreas Wellinger, v odlični formi pa je tudi Markus Eisenbichler.

"V skokih je nemogoče "konzervirati" formo. Tudi Freitag še vedno dela napake pri posameznih skokih. Treningi so zelo pomembni, čeprav pred začetkom turneje ne bomo pretiravali s številom skokov," je razmišljal Schuster, ki v letošnji sezoni ne more računati na poškodovanega Freunda. Njegova odsotnost se prav nič ne pozna, saj Nemci vodijo tudi v Pokalu Narodov.

Nemci imajo deset skupnih zmagovalcev

Martin Schmitt je dvakrat osvojil veliki kristalni globus, Freund pa enkrat. Oba sta blestela tudi na velikih tekmovanjih, a novoletne turneje nikoli nista dobila. Nemci imajo deset zmagovalcev, zadnji pa se je veselil Hannawald na 50. turneji, ki je bila zares zgodovinska.

"Hanni" je imel v Oberstdorfu osem točk prednosti pred Martinom Höllwarthom, v Garmisch-Partenkirchnu 1,7 pred Andreasom Widhölzlom, v Innsbrucku kar 23 točk naskoka pred Adamom Malyszem, v Bischofshofnu pa 2,5 pred Mattijem Hautamäkijem.

"Skrajni čas je že, da se turneja konča z nemško zmago. Štiri skakalnice so zelo specifične in veliko stvari se zgodi v teh desetih dneh. Prav posebne zgodbe so se že pisale na novoletni turneji," je poudaril Hannawald, ki zdaj komentira tekme na televizijski postaji Eurosport.

66. novoletna turneja, spored,



Petek, 29. decembra, ob 16.30:

Oberstdorf, kvalifikacije

Sobota, 30. decembra, ob 16.30:

Oberstdorf, 1. tekma novoletne turneje



Nedelja, 31. decembra, ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Ponedeljek, 1. januarja, ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, 2.tekma turneje



Sreda, 3. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Četrtek, 4. janurja, ob 14.00:

Innsbruck, 3. tekma novoletne turneje



Petek, 5. januarja, ob 17.00:

Bischofshofen, kvalifikacije

Sobota, 6. januarja, ob 17.00:

Bischofshofen, 4. tekma nov. turneje

