Hirscher razred zase v Garmisch-Partenkirchnu

Hirscher v lovu na 20. veleslalomsko zmago

29. januar 2017 ob 10:06,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 13:20

Garmisch-Partenkirchen - MMC RTV SLO

Avstrijec Marcel Hirscher je suvereno dobil veleslalom za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Drugi je bil Šved Matts Olsson, tretji Nemec Stefan Luitz.

Hirscher, ki je prvo vožnjo sklenil na drugem mestu, je svoje delo opravil z odliko. Hitro je drsel po beli strmini proti cilju, ves čas je večal prednost pred Olssonom, v cilju je zavzel vrh razpredelnice s kar sekundo in pol naskoka. Avstrijec je vrgel rokavico Alexisu Pinturaultu, vodilnemu po prvi vožnji.

Francoz se je v finalu proti cilju pognal suvereno, a njegova prednost devetih stotink iz prve vožnje je hitro skopnela. Še več, ob merjenju prvega vmesnega časa je zaostajal za 16 stotink sekunde, ob drugem merjenju za 41 stotink. Nato je 25-letnik storil veliko napako, zapeljal je iz idealne linije, komaj je še ujel naslednja vratca, morebitna zmaga je splavala po vodi. Na koncu je zasedel četrto mesto.

Edini slovenski smučar v finalu, Žan Kranjec, je v drugi vožnji pridobil šest mest, na koncu je bil 23., za Hirscherjem je zaotal za 4 sekunde in 20 stotink. Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin je odstopil v prvi vožnji.

Pinturault najhitrejši po prvi vožnji

Najboljša veleslalomista letošnje sezone, Pinturault in Hirscher, sta bila na prvi progi najhitrejša. Francoz je bil za devet stotink hitrejši od Avstrijca, sicer pa sta si priborila kar zajetno prednost pred zasledovalci. Iz prve jakostne skupine se jima je najbolj približal Nemec Felix Neureuther, ki je zaostal pol sekunde, skoraj sekundo pa je znašal zaostanek njegovega rojaka Luitza. Sicer je s številko 23 pozitivno presenetil Olsson. Šved je smučal odlično in se s 45 stotinkami za vodilnim prebil na tretje mesto. Kranjec si je z dobrimi letošnjimi nastopi zagotovil prvo jakostno skupino, toda zamudil je na žreb številk in dobil kazen. Tako se je na progo podal kot 46. Zaostal je dobre tri sekunde in je prvo vožnjo končal na 29. mestu. Hadalin, ki letos dobro smuča v slalomu, kjer je že trikrat osvojil točke, je nastopil s številko 65, a prve postavitve ni končal.

Pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki bo od 6. do 19. februarja v švicarskem St. Moritzu, se bo karavana svetovnega pokala v torek ustavila še na Švedskem. Drugič zapored bo v Stockholmu pod žarometi paralelna tekma.

Veleslalom (M), Garmisch-Partenkirchen

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 2:39,95 2. M. OLSSON ŠVE +1,50 3. S. LUITZ NEM 1,95 4. A. PINTURAULT FRA 2,05 5. M. FAIVRE FRA 2,41 6. F. NEUREUTHER NEM 2,45 7. H. KRISTOFFERSEN NOR 2,57 8. J. MURISIER ŠVI 2,59 9. F. EISATH ITA 2,64 10. L. DE ALIPRANDINI ITA 2,85 11. L.-K. HAUGEN NOR 3,02 12. L. MEILLARD FRA 3,06 13. A.-A. KILDE NOR 3,31 14. T. FORD FRA 3,33 ... 23. Ž. KRANJEC SLO 4,20 Odstop v 1. vožnji: Hadalin

Po prvi vožnji: 1. A. PINTURAULT FRA 1:19,76 2. M. HIRSCHER AVT +0,09 3. M. OLSSON ŠVE 0,45 4. F. NEUREUTHER NEM 0,50 5. S. LUITZ NEM 0,96 6. M. FAIVRE FRA 1,01 7. V. MUFFAT-JEANDET FRA 1,02 8. F. EISATH ITA 1,21 9. L.-K. HAUGEN NOR 1,38 10. T. FORD ZDA 1,44 11. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,52 12. J. MURISIER ŠVI 1,56 13. M. MOELGG ITA 1,63 ... 29. Ž. KRANJEC SLO 3,04 Odstop: Hadalin, Schörghofer, Feller...

Skupni vrstni red (26/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.260 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 828 3. A. PINTURAULT FRA 763 4. K. JANSRUD NOR 675 5. F. NEUREUTHER NEM 525 6. M. MOELGG ITA 462 7. A. A. KILDE NOR 426 8. D. PARIS ITA 415 9. P. FILL ITA 382 10. M. FAIVRE FRA 360 ... 33. B. KLINE SLO 184 43. Ž. KRANJEC SLO 147 87. M. ČATER SLO 54 90. Š. HADALIN SLO 47 96. K. KOSI SLO 37 146. T. DEBELAK SLO 5 Veleslalom (7/9): 1. M. HIRSCHER AVT 533 2. A. PINTURAULT FRA 439 3. M. FAIVRE FRA 360 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 268 5. F. NEUREUTHER NEM 245 6. S. LUITZ NEM 186 7. L. K. HAUGEN NOR 173 8. F. EISATH ITA 171 9. P. SCHÖRGHOFER AVT 169 10. M. OLSSON ŠVE 159 11. L. DE ALIPRANDINI ITA 148 12. Ž. KRANJEC SLO 144





