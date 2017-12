Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Maiken Caspersen Falla, ki je bila v zadnjih dveh sezonah dobitnica malega kristalnega globusa v šprintu, je bila v finalu zanesljivo najmočnejša. Foto: Reuters VIDEO Nastop Katje Višnar v čet... Sorodne novice Šprint ostaja paradna disciplina Vesne Fabjan Dodaj v

Katja Višnar v finišu četrtfinala v slabem položaju

Nova zmaga Johannesa Hösflota Kläba

2. december 2017 ob 09:59,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 11:32

Lillehammer - MMC RTV SLO, STA

Katja Višnar na šprintu v Lillehammerju dobrega izida iz kvalifikacij ni znala potrditi še v izločilnih bojih, saj je tako kot v Ruki izpadla v četrtfinalu.

Edina slovenska smučarska tekačica v izločilnih bojih šprinta za svetovni pokal v klasični tehniki je na olimpijskem prizorišču v kvalifikacijah osvojila peto mesto, v četrtfinalu pa je bila v tretji skupini (z Rusinjo Natalijo Neprjevo, Norvežanko Kathrine Rolsted Harsem, Švedinjo Ido Ingemarsdotter, Nemko Kathrino Hennig in Italijanko Lucio Scardoni) peta in se ni prebila v polfinale.

Izbrala slabšo smučino

"Znova sem v kvalifikacijah odtekla odlično, tudi smuči so bile pripravljene super, a žal sem naredila taktično napako na zadnjem spustu. Nisem si izborila smučine, pozicije, ki sem jo v bistvu že imela, in ta napaka me je stala uvrstitve v polfinale. Zadovoljna sem s pripravljenostjo. Mislim, da sem močna, da druge niso močnejše od mene, so pa boljše v prerivanju in v spustu, kjer sem danes sama naredila napako. Naslednjič bom morala biti bolj pozorna na teh delih, da tu ne izgubljam tekme," je povedala Višnarjeva.

Zmagala je Norvežanka Maiken Caspersen Falla, ki na uvodni tekmi sezone v Ruki obtičala že v kvalifikacijah. Z zaostankom dobrih dveh sekund je drugo mesto osvojila Finka Krista Paramkoski, tretja pa je bila Američanka Sadie Bjornsen, ki je bila najhitrejša v kvalifikacijah.

V moški konkurenci je bil spet najboljši vodilni v letošnjem seštevku svetovnega pokala, Norvežan Johannes Hösflot Kläbo, kije bil najhitrejši že v kvalifikacijah.

Preostali Slovenci se niso prebili skozi kvalifikacije. Anamarija Lampič je osvojila 34. mesto, za trideseterico je tokrat zaostala pičlih 27 stotink sekunde, Alenka Čebašek je bila 46., Vesna Fabjan ob letošnjem debiju 51., Janez Lampič 72., Miha Šimenc pa 78.

"V tem trenutku mislim, da nam manjkajo malenkosti, ki bi nas pripeljale v finale. Servis dela v redu smuči, tako da se na njih ne moremo izgovarjati. Z umirjenim treningom doma, kjer so zdaj dobri pogoji, mislim, da bi v roku 10 do 14 dni zadeve postavili na tisto mesto, kjer bi bili na koncu vsi zadovoljni," je slovenske nastope ocenil pomočnik trenerja Nejc Brodar.

