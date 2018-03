Planica: Jubilejna 30. zmaga Stocha, Semenič deveti

V soboto ekipna tekma z začetkom ob 10.00

23. marec 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 17:04

Planica - MMC RTV SLO

Prvi skakalec letošnje sezone Poljak Kamil Stoch je dobil tudi petkovo tekmo finala svetovnega pokala v Planici. Najboljši Slovenec je bil Anže Semenič na devetem mestu.

30-letni Stoch je s poletom 245,0 m vodil že po prvi seriji, nato pa v finalu pristal pri 234,0 m, s čimer je odbil napad Norvežana Johanna Andreja Forfanga (242,0/234,5), tretjega po prvem skoku. Stoch, že pred Planico dobitnik velikega globusa, se je tako veselil jubilejne 30. zmage v svetovnem pokalu.

Zadnjo stopničko je zasedel Avstrijec Stefan Kraft (238,0/234,5), ki je v finalu pridobil mesto, medtem ko je Norvežan Robert Johansson (245,0/227,5) padel na četrto mesto.

Od desetih Slovencev se je v finale uvrstila sedmerica. Prevcu sledijo 12. Anže Semenič (226,0 m), 14. Bor Pavlovčič (230,0 m), 15. Jurij Tepeš (225,0 m), 16. Tomaž Naglič (222,5 m), 20. Robert Kranjec (214,5 m) in 26. Žiga Jelar (210,5 m).

Neuspešni so bili 38. Anže Lanišek (192,5), 39. Cene Prevc (184,5 m) in 40. Jernej Damjan (176,5 m).

V dolini pod Poncami se je zbralo približno 12.000 gledalcev.

SKOKI - SVETOVNI POKAL (M) PLANICA, prva tekma

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 245,0/234,0 455,9 2. J.-A. FORFANG NOR 242,0/234,5 452,2 3. S. KRAFT AVT 238,0/234,5 443,0 4. R. JOHANSSON NOR 245,0/227,5 438,3 5. A. FANNEMEL NOR 230,5/233,0 433,1 6. R. FREITAG NEM 234,5/232,0 431,2 7. Dž. KOBAJAŠI JAP 230,5/224,0 426,2 9. A. SEMENIČ SLO 226,0/221,0 416,8 11. R. KRANJEC SLO 214,5/232,5 412,7 12. J. TEPEŠ SLO 225,0/221,0 411,1 16. P. PREVC SLO 227,5/215,0 404,0 18. T. NAGLIČ SLO 222,5/213,0 400,5 19. B. PAVLOVČIČ SLO 230,0/206,0 398,5 25. Ž. JELAR SLO 210,5/218,5 385,1

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 245,0 228,9 2. R. JOHANSSON NOR 245,0 224,0 3. J.-A. FORFANG NOR 242,0 223,5 4. S. KRAFT AVT 238,0 222,5 5. Dž. KOBAJAŠI JAP 230,5 217,5 6. N. KASAI JAP 232,0 215,8 7. A. FANNEMEL NOR 230,5 214,2 8. P. PREVC SLO 227,5 212,7 12. A. SEMENIČ SLO 226,0 208,4 14. B. PAVLOVČIČ SLO 230,0 207,7 15. J. TEPEŠ SLO 225,0 204,1 16. T. NAGLIČ SLO 222,5 203,2 20. R. KRANJEC SLO 214,5 194,9 26. Ž. JELAR SLO 210,5 189,4 38. A. LANIŠEK SLO 192,5 161,3 39. C. PREVC SLO 184,5 155,2 40. J. DAMJAN SLO 176,5 140,1

SPORED PLANICE



Sobota:

09.00: Ekipna tekma, poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija



Nedelja:

09.00: Poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija

R. K., A. V.