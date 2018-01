Po polovici turneje v lovu na zlatega orla le še dva skakalca

2. januar 2018 ob 14:22

Garmish-Partenkirchen

Karavana smučarskih skakalcev se je na prestižni turneji štirih skakalnic iz Nemčije preselila v Avstrijo. Po polovici boja za zlatega orla je v najboljšem položaju Poljak Kamil Stoch.

Pred turnejo je bil glavni favorit Richard Freitag, zaradi katerega je Nemčijo znova zajela skakalna evforija in je bil glavni razlog, da sta bili preizkušnji v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu razprodani. Nemci po 16 letih znova pričakujejo zmago na turneji, a trenutno je v najboljšem položaju poljski skakalni as, ki je dobil obe tekmi nemškega dela in ima pred štiri leta mlajšim Freitagom 11,8 točke naskoka. Ostala konkurenca ima glede na suvereno skakanje obeh naštetih prevelik zaostanek, da bi se lahko še vmešala v boj za prestižno zmago.

"Zelo sem zadovoljen z razpletom. Tekma je bila lepa in na zelo visoki ravni. Zadovoljen sem s svojimi skoki, hkrati pa bi se zahvalil vsem za podporo, navijačem, družini in reprezentančnim kolegom. Ne osredotočam se na konkurenco, ampak je bolje, da si osredotočen nase in na to, kaj moraš narediti," je po prvi zmagi na novoletni dan dejal Stoch.

Stoch težke razmere sprejel kot izziv

Freitag je s šestega mesta v finalu silovito napadel in poskrbel za ekstazo v razprodani olimpijski areni. Ko sta na vrhu ostala le še dva, je žirija zaradi premočnega vetra prekinila tekmo. Po več kot desetminutnem čakanju se je po zaletišču najprej spustil slovenski junak prvega dna leta 2018 Tilen Bartol. Letvica, ki jo je postavil nosilec rumene majice, je bila sicer previsoka, a vseeno je 20-letni mladenič dobro opravil svoje delo in s petim mestom krepko popravil najboljši izid v karieri.

30-letni šampion iz Zakopan, ki tudi brani zmago na prvem vrhuncu olimpijske zime, ima s podobnimi položaji že ogromno izkušenj. Suvereno se je spopadel z nalogo in s 139,5 m skočil do 24. zmage v karieri. "Razmere so bile težke, a sem to sprejel kot izziv. Hotel sem ostati zbran in osredotočen na svojo nalogo," je za TV Slovenija povedal Stoch.

Lani je z zmago na turneji preprečil popolno sezono Stefana Krafta. Poljak je bil tudi glavni konkurent Avstrijca za veliki kristalni globus, ki ga je Stoch sicer osvojil pred štirimi leti. Letos ga čaka še en velik izziv, saj bo februarja v Pjongčangu branil kar dve zlati olimpijski kolajni. Še prej pa se bo torej spopadel z obrambo zlatega orla, kar mu za zdaj uspeva odlično in ima še vedno možnosti, da celo ponovi uspeh Svena Hannawalda, ki je pred 16 leti kot edini do zdaj dobil vse štiri tekme turneje. "Ne mislim na to, da sem vodilni v seštevku turneje. Poskušam se posvetiti temu, kar moram storiti, dobremu skakanju - in to je vse," je še dodal za TV Slovenija 2.

Stoch je tudi lani vodil po polovici turneje, a tedaj je bil boj tesnejši, hkrati pa je imel tudi dva huda konkurenta. Kraft je po Innsbrucku nato izpadel iz igre za zlatega orla, vodstvo v turneji je prevzel Daniel Andre Tande, ki pa je izgubil boj v Bischofshofnu, kjer je Stoch lani zmagal. V četrtek je tekma na Bergislu, kjer Poljak še nima zmage, je pa v Innsbrucku pred tremi leti na najvišjo stopničko že skočil Freitag.

"Zelo sem zadovoljen s svojo predstavo v Garmisch-Partenkirchnu. Kamil je bil res zelo močan v obeh serijah. Ni prostora niti za majhne napake. Prvi dan novega leta je bil lep in zabaven. Z dobrimi spomini odhajamo v Innsbruck, a to ne pomeni, da bo zdaj kaj laže. Upam, da bom nadaljeval v takem ritmu in užival v vzdušju. Mislim, da bo do konca zelo napeto. Vsak skok in vsaka točka šteje," je povedal Freitag, ki ima v skupnem seštevku svetovnega pokala pred najbližjim zasledovalcem Stochom 187 točk naskoka.

