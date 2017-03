Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je bil v Lahtiju na treningih med najboljšimi, na tekmah pa ni mogel sestaviti tako dobrih skokov, kot bi si želel. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvenstvo v Lahtiju bo šlo hitro v pozabo

Kdo bo šel na skandinavsko turnejo, še ni znano

6. marec 2017 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Nismo na pogrebu, naslednja tekma bo že v soboto," je v šaljivem tonu novinarsko konferenco po prihodu s SP-ja v Lahtiju začel Goran Janus, ki je seveda od obeh posamičnih tekem pričakoval več.

Slovenska reprezentanca je bila na ekipni tekmi peta, na mali skakalnici je Peter Prevc osvojil enajsto mesto, na veliki pa deveto. Pri ženskah je bila Ema Klinec peta. Na ekipni tekmi mešanih reprezentanc je bila Slovenija v postavi Nika Križnar, Ema Klinec, Anže Lanišek in Peter Prevc četrta.

"Na moški ekipni in mešani tekmi smo izpolnili zastavljene cilje in se uvrstili med prvih pet, od posameznih nastopov pa sem pričakoval več. Vsaj enega ali dva skakalca več sem pričakoval v finalu, a se ni tako izteklo. Svetovno prvenstvo je za nami, pred nami pa norveška turneja. Na njej bo nastopilo sedem skakalcev."

Kdo sestavlja sedmerico, Janus še ni razkril. Nedvomno bo na seznamu Peter Prevc, ki je novinarjem povedal: "Pri meni je letošnje svetovno prvenstvo daleč zadaj in drugo zaporedno svetovno prvenstvo, na katerem se mi ni izšlo po pričakovanjih in mojih sposobnostih. V Lahtiju ni bilo za vriskat, a tudi za jokat ne, iz te izkušnje pa se lahko marsikaj naučim in se na podlagi tega pripravim za prihodnja velika tekmovanja."

Trener ženske reprezentance Sten Baloh ima po svetovnem prvenstvu mešane občutke: "V Lahtiju smo izpolnili nekatere zastavljene cilje, želje in pričakovanja, a ne vseh. Pred nami je le še finale svetovnega pokala v Oslu, pravico do nastopa pa imajo naše štiri tekmovalke, ki so med prvih trideset v skupnem seštevku, torej Ema Klinec, Maja Vtič, Špela Rogelj in Urša Bogataj."

Prvenstvo v Lahtiju je ocenil tudi trener tekačev Marko Gracer: "Sprinterska preizkušnja se nam ni posrečila, imeli smo tudi nekaj smole na tekmi. Nadejali smo se vsaj enega nastopa v finalu, a se nam v dani situaciji ni izšlo. Na tekmah na distanco smo zaostali za pričakovanji in tukaj nas v prihodnosti čaka največ dela."

T. O.