Smukači nemočni na vedno bolj razriti progi

13. februar 2017 ob 15:28

St. Moritz - MMC RTV SLO

Medtem ko je bil Marcel Hirscher malce jezen, ker mu je zlata medalja ušla za stotinko, novi svetovni prvak v kombinaciji Luca Ärni ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo.

Do zlate medalje se je prebil z najboljšim časom slaloma, potem ko je bil po smuku le 30. "Neverjetno. Jaz svetovni prvak? Tega občutka ne znam opisati. V slalomu mi je uspela brezhibna vožnja, vendar sem menil, da imajo tekmovalci, ki so bili spredaj, preveč prednosti," je bil presrečen Ärni, ki ga je v cilju čakalo nekaj infarktnih trenutkov, preden se je lahko veselil zlate medalje: "V cilju še nikoli nisem bil tako nervozen." Bilo je zelo tesno, Hirscher je zaostal le stotinko, rojak Mauro Caviezel šest stotink.

Gisinova posodila ščitnike za hrbet

To je že tretja zlata medalja na letošnjem prvenstvu za gostitelje Švicarje, poleg tega imajo tudi eno srebrno in dve bronasti. S šestimi medaljami so za zdaj zanesljivo najuspešnejša država v St. Moritzu. Ärniju je ščitnik za hrbet (želvo), ki je nujna oprema smukačev, posodila Michelle Gisin, srebrna na ženski kombinaciji. "Moji ščitniki bodo šli v muzej. Danes je z njimi smučal Ärni, želel je še nekaj dodatne hitrosti. Delovalo je," je na Twitterju zapisala Gisinova.

Hirscher to zimo nima sreče s stotinkami

Marcel Hirscher, ki je na SP-ju pred dvema letoma naredil to, kar je danes uspelo Ärniju - po 30. mestu v smuku je postal prvak - se je moral zadovoljiti s srebrno medaljo. Stotinka, ki ga je ločila od zlata, ga je bolela, čeprav je tik pred prvenstvom zatrjeval, da bo zadovoljen že z eno medaljo. "Ni slabo, saj sem dva dneva ležal v postelji (želodčne težave), ampak - te stotinke mi letos povzročajo že sive lase."

Proga, ki ni vredna svetovnega prvenstva

Na mehki slalomski progi so bile razmere vedno slabše, smukači, ki so dopoldne dobro opravili svoje delo, so bili nekako kaznovani. Najbolj je nergal Romed Baumann, vodilni po smuku: "Grozno je bilo smučati, bil sem popolnoma nemočen. Po navadi bi morala moja prednost zadostovati." Tudi Martin Čater, ki je šel na slalomsko progo 27., več od 13. mesta ni mogel izvleči: "Mislim, da sem tudi slalom dobro odpeljal glede na te pogoje, sem bil pa v cilju razočaran nad izidom." Po mnenju trenerja slovenskih smukačev Petra Pena je bila proga nevredna svetovnega pokala, kaj šele svetovnega prvenstva.

Čater zelo zadovoljen s smukom

Čater je z odličnim smukom, ko je imel tretji čas, sicer prijetno presenetil: "S smukom sem bil res zelo zadovoljen, uspela mi je zelo dobra vožnja. Pogoji so bili fantastični, od prvega do zadnjega. Na slalomu je bila pozna ura (13.00), sonce je pripekalo in načelo progo. Naredile so se luknje." Prvenstvo se bo v torek nadaljevalo z moštveno tekmo. Začela se bo ob 12. uri, prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

