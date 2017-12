Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Maruša Ferk bi se morala na progo podati s štartno številko 46, a bo tekmo izpustila in se raje posvetila treningu slaloma. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice V Val d'Iseru niti ene slovenske smučarke

Superveleslalom (Ž), Val d'Isere

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

16. december 2017 ob 10:26

Val d'Isere - MMC RTV SLO

Ob 10.30 se je v Val d'Iseru začel tretji ženski superveleslalom za svetovni pokal v letošnji sezoni. Tekmo si lahko v neposrednem prenosu ogledate na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Po dveh superveleslalomih v skupnem seštevku vodi Tina Weirather iz Lihtenštajna, ki je zbrala 160 točk. Na drugem mestu jih ima Švicarka Jasmine Flury 136, tretja je njena rojakinja Michelle Gisin (98).

Štartna lista: 1 C. HÜTTER AVT 2 L. ROSS ZDA 3 S. VENIER AVT 4 J. HÄHLEN ŠVI 5 N. SCHMIDHOFER AVT 6 L. VONN ZDA 12 C. SUTTER ŠVI 13 T. WORLEY FRA 14 A. VEITH AVT 15 S. GOGGIA ITA 16 R. MOWINCKEL NOR 17 V. REBENSBURG NEM 18 C. SCHEYER AVT 19 J. FLURY ŠVI 20 M. GISIN ŠVI

