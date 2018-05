Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec je bila na predstavitvi polna energije. Foto: BoBo Aleš Sopotnik je dve leti deloval tudi z Anjo Pärson. Foto: BoBo Dodaj v

Okrepitev v ekipi Ilke Štuhec: prihaja serviser Sopotnik

Darja Črnko bo vodila ekipo

4. maj 2018 ob 14:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ekipi najboljše slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec se bo v prihodnji sezoni pridružil serviser Aleš Sopotnik.

Gre za izkušenega serviserja, ki ima več kot 20-letne izkušnje. Zadnjih osem let je deloval v ameriški ekipi za hitre discipline. Dozdajšnja serviserka Darja Črnko bo skrbela za delovanje ekipe, od logistike do komuniciranja, po potrebi bo tudi pomagala pri servisu.

Ne bo menjala opremljevalca

Ilka Štuhec v nasprotju z Boštjanom Klinetom, Marušo Ferk in Ano Bucik ne bo menjala opremljevalca smuči in ostaja pri Stöckliju: "Niti slučajno ne bom menjala. Opremo poznam, ji zaupam, če se ne počutiš sigurno, je treba najprej poznati razloge, ampak po mojem mnenju je treba začeti pri sebi in potem iskati drugje."

Pričakovanj še ni

Po tekmovalnem premoru zaradi poškodbe, ki ji je vzela olimpijski nastop, Štuhčeva v novo sezono vstopa z ničle: "Pričakovanj trenutno ni. Želim si, da steče, kot smo si zamislili, koleno super funkcionira, tako da ..."

Za začetek prosto smučanje

Z napredkom je bil na novinarski konferenci zadovoljen tudi trener Grega Koštomaj: "V teh dneh se večinoma posvečamo prostemu smučanju. Ilka trenutno zelo dobro stoji na smučeh, postavili smo osnovni temelj. Zdaj nas čaka naloga, da vse te svari prenesemo na postavitve, obremenitve so po mojem možne že na 100 odstotkih. Torej nas čaka prenos iz prostega smučanja v postavitve. Poskušali bomo zagotoviti zanimivejše razmere, da ne bo monotonosti in da Ilki ne zbijemo velike motivacije. Načina dela nismo spreminjali, mogoče bomo zamenjali kakšno smučišče."

Težji treningi kot lani

V ekipi je tudi kineziologinja Anja Šešum, ki poudarja: "Nismo še stoodstotni, gremo pa v to smer. Postopno se dodaja več in več, naš cilj je, da bo Ilka na bistveno višji ravni kot pred poškodbo. Program je podoben kot pred začetkom lanske sezone. Pričakujem, da bo Ilka zmogla in da bodo treningi težji kot v prejšnji sezoni."

Razbremenitev za Darjo Črnko

Prihod novega serviserja pomeni predvsem veliko razbremenitev za Darjo Črnko: "Odvalil se mi je velikanski kamen, tisto dobro sezono sem izgorela, bilo je strašno naporno, potrebovala sem eno leto, da sem prišla k sebi. Zdaj bom končno lahko mirno spala. Delala bom tisto, kar bo rekel Aleš. Z lahkoto sem mu prepustila servis, v dogovoru z Ilko seveda."

S. J.