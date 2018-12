Dodaj v Sorodne novice Bodo Slovenci le rešili uganko z imenom Saslong?

Slovenski smukači za zdaj še niso pokazali kakovosti

Uvrščeni med mesta od 49 do 64

12. december 2018 ob 14:31,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 15:20

MMC RTV SLO

Peter Pen je prepričan, da bodo njegovi varovanci v Val Gardeni "pokazali tisto pravo kakovost", a vsaj na prvem treningu jim to ni ravno uspelo.

Travis Ganong je bil na prvem treningu brez konkurence. Foto: Reuters

Najhitrejši čas je dosegel Američan Travis Ganong, najmanj sta zaostala Avstrijec Max Franz (+0,68) in še en Američan Bryce Bennett (+0,72).

Poker Slovencev se ni najbolj izkazal, saj so Klemen Kosi, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Martin Čater osvojili mesta od 49 do 64.

V četrtek bo na sporedu drugi trening. Tekmovalni spored se bo začel v petek s superveleslalomom in soboto s smukom.

Izidi 1. treninga: 1. T. GANONG ZDA 1:57,69 2. M. FRANZ AVT +0,68 3. B. BENNETT ZDA 0,72 4. C. INNERHOFER ITA 0,73 5. T. BIESEMEYER ZDA 0,78 6. H. REICHELT AVT 0,81 7. K. JANSRUD NOR 1,02 8. O. STREIDINGER AVT 1,14 . A.-A. KILDE NOR 1,14 10. S. NYMAN ZDA 1,16 ... 49. K. KOSI SLO 3,26 56. B. KLINE SLO 3,49 61. B. HROBAT SLO 3,72 64. M. ČATER SLO 4,53

S. J.