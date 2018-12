Forfang s tretjega mesta na vrh, Zajc znova v deseterici

Točke osvojili tudi Prevc, Damjan in Lanišek

1. december 2018 ob 15:24,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 18:18

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

Na tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal je v Nižnem Tagilu zmagal Norvežan Johann Andre Forfang, najboljši Slovenec pa je bil Timi Zajc, ki je zasedel osmo mesto.

Na oder za zmagovalce sta se zavihtela še Poljal Piotr Žyla in Japonec Rjoju Kobajaši, ki vodi v skupnem seštevku. Še trije slovenski skakalci so prišli do točk. Domen Prevc je bil 14., Jernej Damjan 19., Anže Lanišek pa 25. V prvi seriji se je nastop ponesrečil najmlajšemu Žaku Moglu, Bor Pavlovčič in Tomaž Naglič pa sta bila neuspešna v petkovih kvalifikacijah. V nedeljo bo ob 16.00 ob mestu na vzhodnem vznožju srednjega Urala še ena posamična tekma.

Forfang je zmagal tretjič v karieri, prvič mu je uspelo izven Nemčije. 23-letni skakalec iz Tromsoeja je bil po prvi seriji, ko je pristal pri 135,5 m, tretji. V finalu je s 129,0 m, ko ni imel tako ugodnih razmer kot nekateri konkurenti, odgovoril na napad Nemca Stephana Leyheja, ki se je po stopničke zavihtel z 11. mesta, in suvereno prevzel vodstvo. Žyla je za njim s 131,0 m zaostal vsega dve desetinki točke, premalo pa je bilo tudi 130,0 m vodilnega po prvi seriji Kobajašija, ki je zaostal 2,4 točke in po dveh zmagah v Ruki zdaj zasedel tretje mesto. Vrstni red se je sicer v finalu precej premešal.

Zajc znova končal v deseterici

S konstantno dobrimi skoki nadaljuje 18-letni Zajc. Skakalec Ljubnega je še na tretji od štirih letošnjih preizkušnje končal v deseterici – v nedeljo je bil v Ruki 11. –, ko je bil na prvi tekmi v Rusiji osmi. Po prvi seriji mu je sicer kazalo še bolje, saj je bil s 131,0 m sedmi. V finalu je pristal pri 123,5 m, kar je bilo tedaj dovolj za četrto mesto, še dva, ki sta bila na vrhu, pa sta za njim zaostala.

"Zelo sem vesel, da mi je znova uspel rezultat med deseterico. Pokazal sem neko konstantnost, sem zraven. Tekma je bila res zelo zahtevna in moral si imeti precej sreče. Nekaj sem je imel. Seveda pa gledam na tiste stopničke, kdaj bodo prišle, in upam, da bo to čim prej. Pred skokom o tem seveda ne razmišljam, cilj je narediti najboljši skok, imeti konstantnost za čim boljše skoke. Kažem dobre skoke brez večjih napak. V drugi seriji sem imel malo manj pomoči vetra. Rezerve so seveda še pri odskoku, tako da upam, da bom to čim prej odpravil," je povedal Zajc.

Predvsem v drugi seriji je svoje delo dobro opravil Domen Prevc, ki je bil po dveh četrtih mestih v Ruki prejšnji konec tedna, tokrat 14. Po polovici preizkušnje je bil 23. in, ko je v finalu pristal pri 128,5 m, je zasedel šele tretje mesto, a je vseeno sledil velik skok po lestvici. Zato pa je precej izgubil Damjan, ki je bil v prvi seriji deveti, s 118,0 m v drugem poskusu pa je padel za deset mest. Eno mesto je izgubil tudi Lanišek.

Kobajaši zanesljivo ostaja v rumenem

V skupnem seštevku je zanesljivo vodstvo zadržal mlajši izmed bratov Kobajaši, ki ima pred prvim zasledovalcem, Poljakom Kamilom Stochom, ki je bil tokrat po slabšem prvem nastopu sedmi, 94 točk naskoka. Branilec zmage v skupni razvrstitvi ima le še točko prednosti pred rojakom Žylo. Najboljši Slovenec je Zajc, ki je odličen sedmi, Domen Prevc pa je zdaj 11.

"Zahtevna skakalnica z izredno dolgim hrbtiščem. Vetrovni pogoji so bili zelo mešani, po celi skakalnici je pihalo gor in dol. Res so bili zelo zahtevni pogoji. Moramo povedati, da je Timi uspel sestaviti dva dobra skoka, Jernej enega, drugi je bil v težkih pogojih malce slabši. Domen je v drugi seriji močno napredoval in smo zadovoljni. Imamo rezerve v tehnični pomanjkljivosti v odskoku in v vzletni fazi, kar bomo skušali popraviti že v nedeljo," je po prvi tekmi v Nižnem Tagilu razmišljal glavni slovenski trener Gorazd Bertoncelj.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. A. FORFANG NOR 135,5/129,0 264,4 2. P. ŽYLA POL 133,0/131,0 264,2 3. R. KOBAJAŠI JAP 134,0/130,0 262,0 4. S. LEYHE NEM 129,5/134,0 252,9 5. S. KRAFT AVT 132,0/131,5 250,4 6. R. JOHANSSON NOR 126,0/130,5 244,6 7. K. STOCH POL 123,5/129,0 244,2 8. T. ZAJC SLO 131,0/123,5 235,7 9. H. GRANERUD NOR 135,0/120,0 234,4 10. K. GEIGER NEM 121,5/128,5 233,9 ... 14. D. PREVC SLO 122,0/128,5 228,5 19. J. DAMJAN SLO 131,0/118,0 223,6 25. A. LANIŠEK SLO 120,5/121,0 213,9 Brez finala: 50. Ž. MOGEL SLO 110,0 78,6

Po prvi seriji: daljave točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 134,0 136,9 2. P. ŽYLA POL 133,0 134,4 3. J. A. FORFANG NOR 135,5 132,5 4. D. VASILJEV RUS 133,0 130,2 5. H. GRANERUD NOR 135,0 128,9 6. S. KRAFT AVT 132,0 127,5 7. T. ZAJC SLO 131,0 125,8 8. K. PEIER ŠVI 132,5 124,7 9. J. DAMJAN SLO 131,0 123,6 10. V. ZOGRAFSKI BLG 129,5 122,9 ... 23. D. PREVC SLO 122,0 110,2 24. A. LANIŠEK SLO 120,5 109,2 50. Ž. MOGEL SLO 110,0 78,6

SKUPNI VRSTNI RED (4/28) 1. R. KOBAJAŠI JAP 320 točk 2. K. STOCH POL 226 3. P. ŽYLA POL 225 4. S. LEYHE NEM 185 5. J. A. FORFANG NOR 175 6. A. WELLINGER NEM 153 7. T. ZAJC SLO 137 8. K. GEIGER NEM 132 9. J. KLIMOV RUS 129 10. R. JOHANSSON NOR 123 11. D. PREVC SLO 118 ... 16. A. LANIŠEK SLO 53 30. J. DAMJAN SLO 20 31. Ž. MOGEL SLO 18 42. A. SEMENIČ SLO 5

POKAL NARODOV (5/35) 1. POLJSKA 991 točk 2. NEMČIJA 935 3. JAPONSKA 625 4. AVSTRIJA 497 5. SLOVENIJA 451 6. NORVEŠKA 363 7. RUSIJA 298 8. ŠVICA 237







Tilen Jamnik