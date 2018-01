Tande po odpovedi zadnje serije ujel zlato snežinko

Daniel Andre Tande je bil v Oberstdorfu okronan za novega svetovnega prvaka v smučarskih skokih. Srebro je osvojil Kamil Stoch, bron pa Richard Freitag. Peter Prevc je bil šesti.

23-letni Norvežan je na 25. svetovnem prvenstvu, šestem, ki ga je gostil Oberstdorf, a prvem na prenovljeni letalnici Heinija Klopferja, prišel do uspeha kariere. Po Roarju Ljoekelsoeyu in Oleju Gunnarju Fidjestoelu je postal tretji Norvežan z naslovom svetovnega prvaka v poletih, sicer pa je to sedma norveška zlata kolajna.

Zmagovalec treh tekem svetovnega pokala, je za zlato kolajno potreboval tri polete. Že po prvi seriji, ko je poletel 212,0 m, je bil najboljši, a je imel tedaj minimalno prednost pred Freitagom. V drugi seriji mu je v petek uspel izvrsten poskus in z 227,0 m si je pred Nemcem priboril skoraj 11 točk naskoka. Tretji Stoch je zaostal skoraj 18 točk.

Tande bo v nedeljo branil zlato z ekipo

V tretji seriji je Poljak napadel z 211,5 m, čemur Freitag ni bil kos in trenutno vodilni skakalec svetovnega pokala je pridobil eno mesto. Tande je odgovoril z natanko 200,0 m, s čimer je zadržal še 13 točk prednosti pred Stochom. V nedeljo letalce na Bavarskem čaka še ekipna tekma, na kateri bodo Norvežani znova glavni favoriti. Branili bodo zlato s Kulma, kjer je bil v četverici tudi Tande.

Na svetovno prvenstvo je Tande prišel v imenitni formi. Že na Kulmu je bil odličen, ko je na posamični tekmi v soboto zaostal le za rojakom Andreasom Stjernenom. Poletel je 240,5 m, s čimer je postavil daljavo konca tedna na avstrijski velikanki. Občutke s Kulma je prenesel v Oberstdorf, kjer je zablestel že v kvalifikacijah, ko je z 238,5 m postavil tudi nov rekord prenovljene nemške letalnice.

Stoch in Freitag letos še naprej blestita

Stoch nadaljuje s serijo sijajnih rezultatov v letošnji zimi. Vodilni skakalec svetovnega pokala, ki je v velikem slogu pred 14 dnevi osvojil novoletno turnejo, ko je slavil na vseh štirih napravah, je Poljski priskakal šele drugo medaljo na svetovnih prvenstvih v poletih. 30-letni as iz Zakopan se na Kulmu ni znašel, a je v Oberstdorfu takoj pokazal, da je bil prejšnji teden bolj posledica utrujenosti po novoletni turneji, v Nemčiji pa je znova potrdil, da je postal tudi izvrsten letalec. Lani je na primer zmagal v Vikersundu in v Planici poletel do 251,5 m. Februarja ga zdaj čaka branjenje dveh olimpijskih zlatih kolajn.

Freitag je poskrbel za veselje domačih navijačev. 26-letni skakalec iz vzhodne Nemčije se je uspešno vrnil med elito, potem ko je padel na novoletni turneji, kamor je prišel z rumeno majico in kot glavni favorit, a je moral priznati premoč Stochu. Po Innsbrucku je nato izpustil Bischofshofen in polete na Kulmu, zdaj pa se je vrnil s prvo posamično medaljo na svetovnih prvenstvih. Sicer je že dvakrat z ekipo na svetovnih prvenstvih v poletih osvojil srebro.

V soboto popoldne je organizatorjem v Oberstdorfu težave povzročal veter. Poskusno serijo so v dobrih pogojih ekspresno izpeljali. Najboljši je bil znova Tande, ki je zmogel 211,5 m, Stoch pa je bil drugi z 215,5 m. Nato so se začele težave. Tretjo serijo, ki bi se morala začeti ob 16.00, so dvakrat prestavili za 15 minut. Vendarle so jo izpeljali, a je bila tudi edina, tako da znova svetovni prvak ni bil okronan po štirih serijah.

Pevc boj za kolajno izgubil v drugi seriji

Najboljši trije so si že po prvem dnevu prileteli praktično neulovljivo prednost. Na koncu je bil četrti najboljši skakalec lanske zime in svetovni rekorder Stefan Kraft. Avstrijec je sicer branil bron. Peti je bil Stjernen, šesti pa Peter Prevc, ki je v Oberstdorf prišel kot svetovni prvak. Zlato je osvojil pred dvema letoma na Kulmu, ko v tisti sezoni ni imel prave konkurence. Letos je forma skromnejša, toda znova je potrdil, da je izjemen letalec, hkrati pa tudi, da stopnjuje rezultate. Boj za medaljo je izgubil s slabšim drugim poletom, ko je pristal pri 199,0 m. Po prvi seriji je bil namreč četrti. V soboto je z 218,0 m pridobil eno mesto.

"Z rezultatom sem zadovoljen. Tudi skoki so bili dobri. V zadnji seriji se mi je skok posrečil in s tem kar se je zgodilo v dveh dneh sem zadovoljen. Vreme se spreminja, enkrat je bolje, drugič je slabše, tako se tudi zelena črta spreminja in enkrat je višje, drugič nižje. Nikoli točno ne veš kam te bo vse pripeljalo, ko pristaneš. Ne veš kakšne so bile takrat razmere. In glede na to, da se mi je zdelo, da nisem preskočil zelene črte, sem bil presenečen, ko sem videl številko ena," je povedal Peter Prevc.

Anže Semenič je v soboto izgubil eno mesto in bil ob debiju na svetovnih prvenstvih 13. Mesto za njim je končal Jernej Damjan, Domen Prevc, ki je prav tako debitant, pa je bil 21. Zaradi branjenja naslova Petra Prevca je Slovenija lahko nastopila s petimi letalci. V petek se je Tilnu Bartolu v prvi seriji poskus ponesrečil in je tekmovanje že po enem poletu končal na 39. mestu. V nedeljo bodo Slovenci kandidati za medaljo na moštveni tekmi.

Končni vrstni red: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 200,0 651,9 2. K. STOCH POL 211,5 638,6 3. R. FREITAG NEM 190,5 627,6 4. S. KRAFT AVT 206,0 608,4 5. A. STJERNEN NOR 223,5 606,9 6. P. PREVC SLO 218,0 600,1 7. A. WELLINGER NEM 213,0 599,7 8. J. A. FORFANG NOR 225,5 599,2 9. R. JOHANSSON NOR 201,0 599,0 10. D. KUBACKI POL 215,5 589,8 ... 14. A. SEMENIČ SLO 186,0 538,8 15. J. DAMJAN SLO 197,5 533,8 21. D. PREVC SLO 192,5 501,1



Po drugi seriji: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 212,0/227,0 449,6 2. R. FREITAG NEM 228,0/225,0 438,7 3. K. STOCH POL 230,0/219,0 431,8 4. S. KRAFT AVT 218,0/208,5 412,3 5. R. JOHANSSON NOR 204,0/213,5 408,0 6. A. STJERNEN NOR 193,0/203,0 404,7 7. P. PREVC SLO 222,5/199,0 399,3 8. A. WELLINGER NEM 206,0/207,0 398,3 9. J. A. FORFANG NOR 207,0/207,5 395,5 10. D. KUBACKI POL 207,5/208,0 390,6 ... 13. A. SEMENIČ SLO 214,5/178,0 378,4 16. J. DAMJAN SLO 216,0/174,5 365,6 23. D. PREVC SLO 179,5/187,5 328,3

Po prvi seriji: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 212,0 207,2 2. R. FREITAG NEM 228,0 205,9 3. K. STOCH POL 230,0 205,2 4. P. PREVC SLO 222,5 202,7 5. S. KRAFT AVT 218,0 200,2 6. N. KASAI JAP 218,5 193,2 7. A. SEMENIČ SLO 214,5 192,1 8. J. DAMJAN SLO 216,0 190,7 9. S. AMMANN ŠVI 203,5 189,6 10. A. STJERNEN NOR 193,0 188,4 ... 24. D. PREVC SLO 179,5 147,3 39. T. BARTOL SLO 144,0 95,3

