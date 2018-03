Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin je letos osvojila že peti mali kristalni globus za zmago v slalomskem seštevku. Foto: EPA VIDEO Nastopi Bucikove, Hrovato... VIDEO Nastopi Bucikove, Ferkove... Dodaj v

Shiffrinova tudi na zadnjem slalomu razred zase

17. marec 2018 ob 10:40,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 14:10

Åre - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je potrdila nesporni status slalomske kraljice svetovnega pokala, potem ko je na finalu v Areju vse tekmice prehitela za več kot sekundo in pol.

Američanka je bila najhitrejša v obeh vožnjah za že 43. zmago v svetovnem pokalu, 12 v tej sezoni. Najbolj se ji je približala Švicarka Wendy Holdener (+1,58), tretja pa je bila olimpijska prvakinja, Švedinja Frida Hansdotter (1,59). Po prvi vožnji sta bili peta oziroma šesta.

Do cilja so prišle vse tri Slovenke. S 15. mestom je kot edina točke osvojila Ana Bucik (+3,91). Meta Hrovat je bila 17. (4,33), Maruša Ferk pa predzadnja 21. (5,51).

Bucikova in Ferkova sta si nastop na zadnjem slalomu v sezoni priborili z 22. in 25. mestom v seštevku discipline, Hrovatova pa si je povabilo na slalomski finale priborila kot aktualna mladinska svetovna slalomska prvakinja.

Slalomski seštevek je bil odločen že pred finalom na Švedskem. Shiffrinova je osvojila 980 od 1.200 možnih točk ter se veseli že petega malega kristalnega globusa v slalomu. Tako kot na zadnjem slalomu sta na drugem in tretjem mestu seštevka te discipline Holdenerjeva in Hansdotterjeva. Za dve točki je brez stopničk ostala Petra Vlhova, ki je bila tokrat le 11.

V Areju bosta v nedeljo na sporedu še moški slalom in ženski veleslalom, na katerem bosta slovenske barve zastopali Ana Drev in Meta Hrovat.

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:46,42 2. W. HOLDENER ŠVI +1,58 3. F. HANSDOTTER ŠVE 1,59 4. N. HAVER-LOESETH NOR 1,72 5. B. SCHILD AVT 1,79 6. M. GISIN ŠVI 1,99 7. K. GALLHUBER AVT 2,05 8. K. LIENSBERGER AVT 2,15 9. A. SWENN LARSSON ŠVE 2,19 10. E. MELZYNSKI KAN 2,20 11. P. VLHOVA SLK 2,64 12. D. FEIERABEND ŠVI 2,94 13. E. ALPHAND ŠVE 3,25 14. K. TRUPPE AVT 3,34 15. A. BUCIK SLO 3,91 17. M. HROVAT SLO 4,33 21. M. FERK SLO 5,51 Po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 52,09 2. B. SCHILD AVT +0,49 3. P. VLHOVA SLK 0,55 4. K. GALLHUBER AVT 0,69 5. W. HOLDENER ŠVI 0,72 6. F. HANSDOTTER ŠVE 0,84 7. N. HAVER-LOESETH NOR 1,06 8. M. GISIN ŠVI 1,12 9. A. SWENN LARSSON ŠVE 1,21 10. E. MELZYNSKI KAN 1,41 ... 16. A. BUCIK SLO 2,49 17. M. HROVAT SLO 2,57 21. M. FERK SLO 3,25 Slalom (12/12): 1. M. SHIFFRIN ZDA 980 2. W. HOLDENER ŠVI 705 3. F. HANSDOTTER ŠVE 681 4. P. VLHOVA SLK 679 5. B. SCHILD AVT 463 6. N. HAVER-LOESETH NOR 351 7. K. GALLHUBER AVT 303 8. M. MEILLARD ŠVI 292 9. A. SWENN LARSSON ŠVE 291 10. D. FEIERABEND ŠVI 267 ... 22. A. BUCIK SLO 107 25. M. FERK SLO 79 55. M. HROVAT SLO 6 Skupno (38/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.773 2. W. HOLDENER ŠVI 1.268 3. V. REBENSBURG NEM 977 4. S. GOGGIA ITA 958 5. P. VLHOVA SLK 888 6. T. WEIRATHER LIE 887 7. M. GISIN ŠVI 868 8. R. MOWINCKEL NOR 849 9. F. HANSDOTTER ŠVE 817 10. L. VONN ZDA 792 ... 38. A. DREV SLO 198 42. A. BUCIK SLO 183 50. M. HROVAT SLO 164 55. T. ROBNIK SLO 144 58. M. FERK SLO 123

