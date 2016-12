Video: Pot Petra Prevca do zlatega orla

Spomin na izjemne nastope Petra Prevca na lanski novoletni turneji

29. december 2016 ob 07:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novoletna turneja je eden izmed vrhuncev vsake skakalne sezone. Junaka prestižnega tekmovanja sta bila tudi že dva Slovenca, Primož Peterka in Peter Prevc, ki je lani v velikem slogu osvojil zlatega orla.

Pot k nepozabni sezoni, najdominantnejši v zgodovini smučarskih skokov, je Prevc začel tlakovati prav na novoletni turneji. Kot prvi doslej je slavil na vseh vrhuncih zime. Z rekordnim številom točk, zmag in uvrstitev na stopničke je osvojil veliki kristalni globus, malega v razvrstitvi poletov, si okoli vratu obesil zlato snežinko za naslov svetovnega prvaka v poletih, začel pa je z osvojenim zlatim orlom v Bischofshofnu.

"Osvojil sem prvo lovoriko. Tiste medalje, ki sem jih že osvojil, so veliko, a ko si enkrat na vrhu, je to popolnoma druga zgodba. Tega zlatega orla bi postavil kar na vrh svoje karierne piramide, medalje pa bi dal za trdne temelje. Nekateri dajo na vrh strehe petelina, jaz dam pa orla," je po tedaj največjem uspehu v karieri, ko je bil prvič najboljši na enem izmed velikih skakalnih tekmovanj, v izteku skakalnice Paula Ausserlaitnerja razlagal skakalni as iz Dolenje vasi.

Prevc je na 64. novoletno turnejo prišel z imenitno popotnico, potem ko je trikrat zapored zmagal v svetovnem pokalu. Najboljši je bil v Nižnem Tagilu, nato pa je dobil tudi dve tekmi v Engelbergu. Prišel je z rumeno majico in v vlogi prvega favorita, obenem pa je imel za sabo že zelo dobre nastope na turneji, ki jo je leto predtem končal za Stefanom Kraftom in Michaelom Hayböckom na tretjem mestu.

Odlično je že začel turnejo, ko je najprej dobil kvalifikacije v Oberstdorfu in tudi z lepim skokom 129,5 metra v slabih razmerah s približno petimi točkami prednosti pred Danielom Andrejem Tandejem vodil po prvi seriji. Toda v finalu so bile razmere izjemno zahtevne. Vrstni red se je dobro premešal. Tande in Kraft, ki sta bila po polovici preizkušnje najbližja zasledovalca Petra, sta nazadovala na deseto in sedmo mesto, s petega pa se je na vrh prebil glavni Prevčev izzivalec v svetovnem pokalu Severin Freund, ki je poskrbel za navdušenje med domačimi navijači in prvo nemško zmago v Oberstdorfu po letu 2003. Peter je izvlekel, kar se je dalo. Skočil je 130 metrov, kar je zadostovalo za tretje mesto. Pred njim je bil še Hayböck. Slovenski šampion je zadržal tudi stik s Freundom, saj je za njim zaostal le dobrih sedem točk.

V strokovnem štabu so se ob zares slabih razmerah že ustrašili, da je na prvi postaji novoletna turneja izgubljena, je priznal Prevčev klubski trener in pomočnik Gorana Janusa Jani Grilc, pa je Peter vseeno skočil vrhunsko in potrdil, da je v zares fantastični formi. Neugodne razmere so poskrbele, da slovenski skakalci še naprej ostajajo brez zmage pod Senčno goro, kjer je bil najboljši Božo Jemc leta 1962, ko je bil drugi. Sicer pa je Peterka dvakrat slavil v Garmischu, v Innsbrucku pa sta se na najvišjo stopničko povzpela Primož Ulaga in Peter Žonta.

Že na olimpijski skakalnici v Garsmich-Partenkirchnu je Peter izničil zaostanek iz Oberstdorfa. Pridružil se je Peterki in kot drugi Slovenec dosegel posebno zmago, na novega leta dan. Znova je bil najboljši v kvalifikacijah, nato s 133,5 metra v prvi seriji v paru premagal Freunda, ki je bil sicer po polovici preizkušnje drugi. Petrova prednost je bila 1,4 točke. Izvrsten je bil drugi skok (136 m), s katerim je poskrbel za najlepši vstop v leto 2016 in na ramenih Roberta Kranjca je lahko visoko v zrak dvignil smuči. Za več kot 12 točk je premagal Kennetha Gangnesa, ki je na drugem mestu prehitel Freunda, in prevzel vodstvo v razvrstitvi turneje. Prednost je znašala že osem točk.

V kvalifikacijah Innsbrucka se je odločil za počitek. Tako se je v prvi seriji pomeril s Hayböckom in ga s 125 metri zanesljivo premagal. Hitro je dokazal, da je bil ponesrečen skok v poskusni seriji Bergisla le manjši spodrsljaj. Po prvi seriji je imel dobre tri točke naskoka pred Gangnesom, v finalu pa je s 132 m pometel s konkurenco in tako kot v Garmischu poskrbel za tretjo slovensko zmago na olimpijskem prizorišču. Pred polnim stadionom pod slovitim Bergislom je slavil na ramenih Anžeta Laniška in Tilna Bartola. Freund je prehitel Gangnesa, a za Prevcem zaostal za 11 točk, kar je v skupnem seštevku pomenilo že skoraj 20 točk razlike. Šest osmin je bilo opravljenih z odliko, v Bischofshofnu je bilo treba le še dokončati delo.

In uspelo mu je na fantastičen način. Že v kvalifikacijah je bil odličen, ko je za samo tri desetinke zaostal le za Gangnesom. V prvi seriji je suvereno opravil z reprezentančnim kolegom Anžetom Semeničem in s prednostjo debelih šestih točk s 139 metri in čudovitim telemarkom prevzel vodstvo pred Freundom. V finalu je Nemec napadel in vrgel rokavico s 141 metri, toda Peter je pod pritiskom zablestel. Skočil je v dno skakalnice, pri 142,5 metra naredil še telemark in za samo pol metra zaostal za rekordom naprave Paula Ausserleitnerja, ki je v lasti Daikija Ita. Kranjec in Lanišek sta na ramena visoko dvignila novega zlatega orla.

Na odru sta mu v Bischofshofnu družbo delala Freund in Hayböck, tak pa je bil tudi vrstni red novoletne turneje. Že ko se je povzpel na rampo, je bilo v izteku izjemno vzdušje, ki ga je na stadionu Seppa Bradla pripravilo več kot 5.000 slovenskih navijačev. Slovenski ljubitelji skokov so preplavili Bischofshofen in na nepozaben način, ko je v izteku iz njihovih grl donela Zdravljica, z malim morjem slovenskih zastav, zagorelo je tudi nekaj bakel, proslavili uspeh najboljšega slovenskega športnika zadnjih let, Petra Velikega, kot so ga po veliki zmagi nekateri tudi poimenovali.

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik