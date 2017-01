Zlata lisica: Pred dvema letoma ničla, zdaj spet vlada optimizem

Odmevi po dvodnevnem tekmovanju v Mariboru

53. zlata lisica je uspela. Tako tekmovalno kot organizacijsko. 20.000 gledalcev v dveh dneh je videlo zadnjo vožnjo Tina Maze in dvojni slovenski slalomski uspeh, kot ga ni bilo že 16 let.

Tina Maze je pred dvema letoma z odstopoma tako v velesalomu kot slalomu prav na pohorski strmini bržkone izgubila drugi veliki kristalni globus. Takrat so slovenske smučarke zlato lisico končale brez ene same osvojene točke, tokrat jih je bilo med dobitnicami točk kar pet. Še posebej odmeven je bil uspeh v slalomu, kjer sta bili dve Slovenki med deseterico - Ana Bucik sedma in Ilka Štuhec 10.

To se je nazadnje zgodilo daljnega 9. decembra 2001, ko je bila Špela Pretnar peta, Nataša Bokal pa 9. Še šest let daljšo brado ima enak dosežek v Mariboru. Če dodamo še 8. mesto Ane Drev, 14. Ilke Štuhec in 19. Tine Robnik v veleslalomu lahko pod dvodnevnim tekmovanjem v Mariboru zapišemo oceno odlično.

Le dve smučarki s točkami v vseh petih disciplinah

Še posebej veseli uspeh Ilke Štuhec, ki se očitno razvija v vsestransko tekmovalko. Simpatična Štajerka je do svojih prvih slalomskih točk v karieri prišla šele v sedmem nastopu v tej disciplini. Le Štuhčeva in Italijanka Federica Brignone sta v tej sezoni prišli do točk v vseh peti disciplinah. "Noro. Seveda ne gre še brez napak, vsekakor pa sem zelo zadovoljna. Trenutno sem zelo samozavestna, uživam v tem kar delam in želim, da tako tudi ostane," je povedala nekdanja mladinska svetovna slalomska prvakinja, ki pa je to disciplino zaradi številnih poškodb povsem zanemarila.

Za Ilko prioriteta ostajajo hitre discipline

"Pri nas slalom ni v ospredju, a kadar so na smučišču slabe razmere, naredimo dve ali tri vožnje zraven. Sicer še zdaleč nima takšne količine slalomskih zavojev kot ostale, ampak ko ti gre, ti gre, ne pozabiš kar tako smučati," je povedala njena mati in serviserka Darja Črnko. "Res je, da postajamo konkurenčni v vseh disciplinah, tako je videti, a zdaj se moramo umiriti in se osredotočiti na tiste glavne cilje. Vsekakor ne bomo štartali na vseh tekmah. Hitre discipline imajo vsekakor prednost. Zdaj nas spet čaka nekaj treninga, potem tekme v hitrih disciplinah v treh tednih zaporedoma in to je to. Mogoče bomo šli vmes še na en veleslalom, ampak to bomo še videli," je še povedala Črnkova.

Torkov slalom bo izpustila

Štuhčeva bo torej torkov slalom pod žarometi v Flachauu izpustila. "Prioritete so jasne, ne bomo begali po vseh tekmah samo zato, da štartam. Lahko smučam dobro, lahko dosegam dobre rezultate, ampak še vedno so prioritete in se je treba držati nastavljenega programa, da ne zbezljamo," je povedla Štuhčeva, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala peta. V Altenmarktu bosta konec tedna smuk in alpska kombinacija.

Vilar: Uspelo nam je vse

Organizatorji so bili po štirih letih spet brezskrbni ob pogledu na tekmovalno progo. Generalni sekretar organizacijskega odbora zlate lisice Srečko Vilar po dvodnevnem programu ni mogel skriti nasmeha: "Zadovoljstvo je na vseh ravneh, začenši od tehnične priprave proge, ki je osnova vseh lisic, do organizacijskih in ostalih zadev. Uspelo nam je prav vse."

