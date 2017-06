130 italijanskih družin želi zaradi obveznega cepljenja poiskati azil v Avstriji

Stopnja precepljenosti strmo pada

10. junij 2017 ob 08:53

Bolzano - MMC RTV SLO

Skupina nemško govorečih staršev iz severne Italije je ogorčena nad novim določilom, da morajo biti otroci pred vstopom v šolo obvezno cepljeni, zato želijo poiskati azil v sosednji Avstriji.

Ker je število primerov ošpic v Italiji v zadnjem času strmo naraslo, so oblasti ukrepale in sprejele zakon, po katerem se otrok ne bo mogel vpisati v državno osnovno šolo, če ne bo imel potrdila o cepljenju proti 12 najpogostejšim nalezljivim boleznim. Z izbruhom ošpic se bojujejo tudi v nekaterih drugih evropskih državah, na primer v Franciji in Romuniji.

"Naše otroke zastrupljajo"

Zaradi določbe italijanske vlade se je oglasilo 130 družin, ki živijo na Južnem Tirolskem, poroča BBC. Njihov predstavnik Reinhold Holzer je dejal, da so že poslali protestna pisma italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli, avstrijskemu predsedniku Alexandru Van der Bellnu in pisarni Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi. "Ne bomo dovolili, da bodo naše otroke zastrupili. Azil ni namenjen le ljudem, ki bežijo pred vojno, ampak lahko zanj zaprosijo tudi tisti, ki so jim bile kršene pravice," je dejal.

Starše čaka denarna kazen

Ukrep, ki ga je pred dnevi podpisal Mattarella, sicer nalaga obvezno cepljenje otrok pred vstopom v šolo, kar pa ne pomeni, da se necepljeni otroci ne bodo smeli obiskovati šole. Tudi oni se bodo lahko vpisali, a bodo morali starši plačati od 500 do 7.500 evrov denarne kazni.

V Italiji so letos odkrili kar 2.851 primerov ošpic. Italijanski institut za zdravje opozarja, da je epidemija izbruhnila zaradi strmega padca v številu cepljenih otrok. Le še okoli 85 odstotkov italijanskih dvoletnikov je cepljenih proti ošpicam, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa za preprečevanje širjenja okužb priporoča vsaj 95-odstotno cepljenost.

Zahtevajo možnost izbire

Gorata italijanska dežela Trentinsko - Zgornje Poadižje (nemško govoreči temu območju pravijo Južna Tirolska), v kateri živi večinsko nemško govoreče prebivalstvo, ima eno najvišjih stopenj zavrnitve cepljenja v Italiji, kar še posebej velja za cepljenje proti ošpicam, hepatitisu B in tetanusu, piše RT. Holzer je prepričan, da so nekatere kemikalije v cepivih nevarne, zato je v več intervjujih dejal, da bi morali imeti starši možnost izbire o tem vprašanju, podobno, kot to velja v Nemčiji, Avstriji ali Švici.

A tudi Nemčija je pred dnevi napovedala, da razmišlja o denarni kazni za starše, ki ne bodo poiskali zdravniškega nasveta glede cepljenja svojega otroka.

Po podatkih WHO-ja je cepljenje proti ošpicam v obdobju 2000-2015 po vsem svetu preprečilo 20,3 milijona smrti.

A. P. J.