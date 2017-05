Nemški vrtci bodo morali prijaviti starše necepljenih otrok

Število okužb z ošpicami sunkovito narašča

26. maj 2017 ob 17:53

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters

Nemške oblasti bodo prihodnji teden sprejele zakon, po katerem morajo vrtci prijaviti starše, ki ne predložijo dokazil o posvetu z zdravnikom glede cepljenja svojega otroka.

Starši, ki bodo zavrnili posvet z zdravnikom, bodo po novem zakonu kaznovani s plačilom do 2.500 evrov. Zakon bo v veljavo stopil prvega junija.

Nove zakonodaje glede cepljenja se zaostrujejo po celotni Evropi. Trend zmanjševanja opravljenih cepitev naj bi vodil v porast bolezni kot so ošpice, vodene koze in mumps, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).

"Nihče ne more biti brezbrižen ob dejstvu, da ljudje še vedno umirajo zaradi ošpic," je nemški zdravstveni minister Hermann Groehe povedal za časnik Bild. Zato so se nemške oblasti odločile za poostritev regulacije, še dodaja Groehe.

Maja letos je obvezno cepljenje uvedla Italija, saj je upad cepitev sprožil epidemijo, v kateri je letos za ošpicami zbolelo več kot 2.000 otrok. To je kar desetkrat več kot v celotnem letu 2015.

Pomanjkanje javnega zaupanja v cepiva je postalo pomembna zdravstvena težava po Evropi. Strokovnjaki ocenjujejo, da je zaupanje padlo zaradi strahov pred stranskimi učinki in neodločnostjo nekaterih zdravnikov.

Število okužb z ošpicami, ki lahko povzročijo tudi slepoto in vnetje možganskega tkiva (encefalitis), se je v 10 evropskih državah glede na leto 2016 podvojilo samo v prvih dveh mesecih leta 2017, opozarja ECDC.

V preteklem tednu je nemško sodišče sprejelo zakon, po katerem bo otrok ob očetovem strinjanju cepljen, tudi če se mati s tem ne strinja, saj naj bi cepljenje bilo v otrokovem interesu.

J. R.