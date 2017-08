Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Mechkah je še vedno v bolnišnici, med zaslišanjem pa se je pokril z rjuho. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

18-letni Maročan priznal napad z nožem v Turkuju

Obveščevalna služba imela namig o njegovi radikalizaciji

22. avgust 2017 ob 14:23

Turku - MMC RTV SLO, STA

Abderrahman Mechkah, osumljenec za napad v finskem mestu Turku, je med zaslišanjem pred preiskovalnim sodnikom priznal, da je izvedel napad, v katerem sta umrla dva človeka, osem ljudi pa je bilo ranjenih.

"Napadalec v Turkuju je osumljen umorov in poskusov umorov s terorističnim namenom, zanj pa je (sodišče) odredilo pripor," je prek Twitterja sporočilo finsko tožilstvo.

Zaslišanje 18-letnega Maročana je potekalo prek videopovezave, saj je še vedno v bolnišnici, potem ko ga je policija med petkovo aretacijo ustrelila v nogo. Večina zaslišanja je potekala za zaprtimi vrati.

Napadal predvsem ženske

Po navedbah finskih preiskovalcev si je napadalec za tarče izbral ženske. Dve ženski, obe Finki, je zabodel do smrti. Še osem ljudi je bilo ranjenih, med njimi šest žensk in dva moška. Policija incident preiskuje kot teroristični napad, prvi na Finskem.

18-letni osumljenec je v državo prispel v začetku leta 2016 in zaprosil za azil. Živel je v sprejemnem centru v Turkuju.

Finska obveščevalna služba Supo je v ponedeljek sporočila, da je v začetku leta prejela namig, da se je Mechkah radikaliziral in kazal interes za ekstremistične ideje. Namig pa ni vseboval informacij o morebitni grožnji napada.

Poleg 18-letnika je policija v noči na soboto v raciji v stanovanju v mestu aretirala še štiri ljudi, stare od 18 do 28 let, ki so prav tako Maročani. Vsi so zanikali vpletenost v napad. Policija je izdala mednarodno tiralico za še enim osumljencem.

