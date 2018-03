Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 18 glasov Ocenite to novico! Policija je sporočila, da je 23-letnik priznal napade. Foto: EPA Sorodne novice Dva napada z nožem na Dunaju, huje ranjeni štirje ljudje Dodaj v

23-letnik priznal napade z nožem na štiri mimoidoče na Dunaju

Ena žrtev je še v smrtni nevarnosti

8. marec 2018 ob 19:28

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Kot je sporočila avstrijska policija, je 23-letni moški iz Afganistana priznal krivdo za napade z nožem na štiri mimoidoče na Dunaju v sredo zvečer.

Kot je dejal, sta ga k napadom navedla "slabo, agresivno razpoloženje" in jeza zaradi slabih življenjskih razmer, v katerih se je znašel, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Moški je v sredo zvečer nedaleč od samega središča Dunaja z nožem zabodel in huje ranil tri člane družine, in sicer 67-letnega očeta, 56-letno mater in njuno 17-letno hčer. Pol ure pozneje je nedaleč stran zabodel še 20-letnega moškega, rojaka iz Afganistana. Po drugem napadu ga je policija hitro aretirala, a sprva ni bilo jasno, ali je kriv tudi za napad na družino.

Zdaj je policija sporočila, da je 23-letnik priznal oba napada in obenem odločno zanikal, da bi bil nagib za to političen. Družino naj bi napadel, ker je bil slabe volje in v na splošno slabem položaju, rojaka in znanca pa zato, ker naj bi bil kriv za njegovo odvisnost od mamil.

Vsi trije člani družine so bili po napadu v smrtni nevarnosti, a se je stanje obeh žensk medtem stabiliziralo, medtem ko 67-letni moški ostaja v smrtni nevarnosti, še poroča DPA.

B. V.