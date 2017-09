Abe na krilih podpore zaradi Severne Koreje na volitve po nov mandat

Guvernerka Tokio v boj proti nekdanji stranki

28. september 2017 ob 07:49

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Japonski premier Šinzo Abe je razpustil parlament in razpisal predčasne volitve, na katerih se bo po nov mandat podal ob naraščanju podpore zaradi zaostrovanja severnokorejske krize in razdrobljene opozicije.

Volitve bodo potekale 22. oktobra, javnomnenjske ankete pa kažejo, da se bo Abejeva konservativna Liberalno demokratska stranka (LDP) obdržala na oblasti. Če je še v začetku leta Abe izgubljal priljubljenost zaradi očitkov o klientelizmu, pa mu je v zadnjih mesecih podpora znova zrasla v luči poglabljanja krize zaradi jedrskih in raketnih poskusov Severne Koreje.

"To bo težka bitka, a gre za to, kako bomo zaščitili Japonsko ter življenja in mirno bivanje Japoncev," je dejal Abe, ki se je po enoletnem predsedovanju vlade med letoma 2006 in 2007 v zmagovitem slogu znova vrnil leta 2012 in od takrat vodi drugo največje azijsko gospodarstvo.

Abe želi izkoristiti tudi razdrobljeno opozicijo, a ga zdaj ga na političnem prizorišču čaka nova konservativna Stranka upanja, ki je uradno nastala šele dan pred razpisom predčasnih volitev in jo vodi priljubljena guvernerka Tokia Yuriko Koike.

Proti višjemu davku in nuklearkah

65-letna nekdanja obrambna ministrica je lani ob nasprotovanju LDP-ja vseeno uspešno kandidirala za guvernerko prestolnice in nato svoje nekdanje strankarske kolege porazila tudi v mestni skupščini.

Njena Stranka upanja z LDP-jem deli podjetjem prijazno politiko, a sama poudarja dve temeljni razliki z vladajočo stranko. Najprej hoče zamrzniti nacionalni prometni davek, ki ga želi Abe leta 2019 dvigniti z 8 na 10 odstotkov, s katerim bi namesto odplačevanja javnega dolga financirali oskrbo otrok in izobraževanje.

Poleg tega se Koike zavzema tudi za opustitev jedrske energije, medtem ko Abe vztraja pri jedrskih elektrarnah kot pomembnemu delu pridobivanja elektrike kljub skrbi javnosti zaradi jedrske katastrofe v nuklearki Fukušima leta 2011.

G. V.