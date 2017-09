Peking: V morebitni vojni na Korejskem polotoku ne bo zmagovalcev

Posledice bi bile katastrofalne

26. september 2017 ob 13:47

Peking - MMC RTV SLO, STA

Odnosi med Severno Korejo in ZDA se samo še zaostrujejo, medtem pa je Kitajska vpletene strani znova pozvala k mirovnim pogovorom.

Peking je posvaril, da v morebitni vojni ne bo zmagovalcev. Kitajska upa, da bosta Washington in Pjongjang ugotovila, da bodo medsebojne provokacije zgolj povečale tveganje za spopad in zmanjšale prostor za politično ukrepanje, je izjavil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lu Kang: "V vojni ne bo zmagovalcev in bila bi še hujša za regijo in države v njej." Kitajska je dodala, da upa, da se Donald Trump in Kim Džong Un zavedata, da reševanje sporov z vojaškim posredovanjem, ne bo nikoli izvedljiv način.

Mattis umiril teoriko

Ameriški predsednik Trump je minuli konec tedna tvitnil, da so severnokorejskemu vodstvu šteti dnevi, če bo še naprej grozilo. Severnokorejski zunanji minister Ri Jong Ho pa je Trumpa obtožil, da je Severni Koreji napovedal vojno, in opozoril, da je severnokorejska vojska pripravljena sestreliti ameriške bombnike.

Ameriški obrambni sekretar Jim Mattis je v torek med obiskom v Indiji nekoliko umiril retoriko in dejal, da si Washington želi diplomatske rešitve za krizo. Washington je trditve Pjongjanga, da je Trump razglasil vojno, označil za absurdne.

Katastrofalne posledice morebitne vojne

Na izjave severnokorejskega vrha, da so pripravljeni sestreliti ameriške bombnike, so se odzvali regionalni voditelji, ki si prizadevajo za mirno reševanje spora. Opozorili so, da bi morebitna vojna na Korejskem polotoku imela katastrofalne posledice, piše Al Džazira.

Južna Koreja je v odzivu želela umiriti napetosti. Zunanji minister Kang Kjung Va je ob tem povedal, da lahko pričakujejo nadaljnje severnokorejske provokacije, a ne smejo dopustiti, da bi ušle iz nadzora. "Nujno je, da z ZDA skupaj rešimo situacijo, da bi preprečili nadaljnje stopnjevanje napetosti ali kakršne koli naključne vojaške spore, ki bi lahko hitro šli iz nadzora," je povedal predstavnik Seula.

T. J.