Afera Penelopegate: Fillon znova v bran svoji ženi

V primeru uradne preiskave bom od kandidature odstopil

27. januar 2017 ob 08:05

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Predsedniški kandidat francoske desnice Francois Fillon je še naprej pod udarom kritik zaradi domnevno fiktivne zaposlitve svoje žene. Kot pravi Fillon, gre za lažne obtožbe, s katerimi želijo škoditi njegovi predsedniški kampanji, zaradi njih pa je še bolj okrepil svoja prizadevanja za zmago.

Kot smo že pisali, je satirični tednik Le Canard Enchaine v sredo poročal, da je Penelope Fillon v osmih letih kot moževa parlamentarna asistentka, kasneje pa kot asistentka moževega naslednika in sodelavka kulturnega časopisa Revue des Deux Mondes, ki je v lasti Fillonovega prijatelja, prejela okoli 600.000 evrov, vendar pa ni nikjer nobenih sledi, da je ta dela dejansko opravljala. Njena mesečna plača je bila od 6.900 do 7.900 evrov.

Penelope Fillon je sicer v pogovorih za medije vedno dejala, da ni aktivno vpletena v moževo politično kariero in da se raje posveča vzgoji njunih otrok v dvorcu na zahodu Francije.

"Gre za načrten napad name"

62-letni Fillon je v četrtkovem pogovoru za televizijo TF1 navedbe ostro zanikal, rekoč, da gre za neresnice. Kot je dejal, je njegova žena opravljala naloge, povezane z branjem novinarskih sporočil in izpopolnjevanjem njegovih govorov, namesto njega pa se je tudi srečevala z državljani. "Moja žena dela zame že od nekdaj, že odkar sem bila leta 1981 prvič izvoljen," je dejal Fillon v pogovoru za televizijo TF1, ob tem pa je dodal, da je dolga leta to počela brezplačno, potem pa jo je leta 1997 zaposlil kot svojo parlamentarno asistentko. Kot poročajo francoski mediji, ki so afero že poimenovali Penelopegate, pri tem ni predložil nobenega dokaza, ki bi potrdili njegove besede.

"Nikoli ni bila aktivna v politiki na način, da bi bila v prvi liniji. Opravljala je dnevna opravila zame," je bil njegov odgovor na očitke, zakaj je žena vedno trdila, da ni aktivno vključena v njegovo politično kariero.

"Vprašanje je, zakaj - potem ko je bila moja žena na plačilni listi že od leta 1997 - je to na plano prišlo ravno zdaj, dva meseca in pol pred volitvami? Jasno je, da je to zato, da bi mi škodovali kot predsedniškemu kandidatu," je dejal v pogovoru in napovedal, da ne bo odstopil od boja za Elizejsko palačo. "Moja žena je izjemna," je v televizijskem pogovoru zatrdil Fillon. "Branil jo bom, ljubim jo, zaščitil jo bom in vsem tistim, ki jo bodo skušali napasti, sporočam, da bodo najprej naleteli name," je zatrdil.

"Ja, kandidiral bom na volitvah," je znova poudaril nekdanji premier in dodal, da bi edino v primeru, da bi proti njemu sprožili formalno preiskavo, odstopil od kandidature. "Ničesar ne obžalujem, brez dela, ki ga je zame opravila moja žena, danes ne bi bil tukaj, kjer sem."

Nekdanji francoski premier poudarja, da je žena zanj delala zakonito in transparentno, ob tem pa je tudi napovedal, da bo tožil časopise, ki trdijo, da je šlo za fiktivno službo. Ob tem je tudi razkril, da je v času, ko je bil senator, zaposlil tudi dva svoja otroka, oba pravnika, ki sta bila potem plačana iz javnih sredstev. Francoska zakonodaja poslancem omogoča, da lahko zaposlujejo družinske člane, pod pogojem, da ti dejansko opravljajo delo.

V stranki so zelo zaskrbljeni

Kot kažejo zadnje javnomnenjske raziskave, je Fillon v zadnjih tednih rahlo izgubil pri podpori, zato veliko energije usmerja v nedeljski shod v Parizu, ki naj bi oživil njegovo kampanjo. "V težavah smo, to nam res ne pomaga," je zadnje dogajanje komentiral eden izmed Fillonovih strankarskih kolegov.

Obtožbe o fiktivnem zaposlovanju žene so velik udarec za Fillona, ki se volivcem predstavlja kot pošten in moralno neoporečen kandidat. Fillonov odvetnik je v četrtek finančnemu tožilcu, ki je dan predtem sprožil preiskavo zaradu suma zlorabe javnih sredstev, predložil dokaze o delu Penelope Fillon. Odprtje preliminarne preiskave je sicer prvi korak v sodnem postopku, ki pa ne pomeni, da bo proti Fillonu ali njegovi ženi tudi dejansko sprožena formalna preiskava oz. da bo proti njima vložena obtožnica. Kot poroča Reuters, lahko takšne preliminarne preiskave trajajo precej dolgo, preden pridejo do stopnje, ko se tožilec odloči, ali bo proti komu sprožil uradno preiskavo.

Prvi krog predsedniških volitev v Franciji bo 23. aprila, drugi pa 7. maja.

