Predsedniški kandidat Fillon zavrača očitke na račun svoje žene

Zaposlovanje svojcev poslancev v Franciji dovoljeno

25. januar 2017 ob 19:46

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Žena kandidata francoske desnice za predsednika države Francoisa Fillona naj bi več let prejemala plačo iz parlamentarnega proračuna.

Po poročanju francoskega satiričnega tednika Le Canard Enchaine je prejela skupno več kot 500.000 evrov. Kot še razkriva satirična revija, je bila v Veliki Britaniji rojena Valižanka Penelope Fillon med letoma 1998 in 2002 zaposlena kot parlamentarna svetovalka svojega moža, med letoma 2002 in 2007 pa kot svetovalka njegovega naslednika, poslanca Marca Joulauda. Njena mesečna plača je bila od 6.900 do 7.900 evrov.

Ena izmed Joulaudovih poslanskih kolegic je za revijo povedala, da "nikoli ni sodelovala s Penelope". "Nimam podatkov o tem. Poznala sem jo samo kot ministrovo ženo," je še dejala.

Tednik tudi navaja, da je Penelope od maja 2012 do decembra 2013 prejemala na mesec okoli 5.000 evrov od mesečnika Revue des Deux Mondes. Gre za literarno revijo, ki je v lasti Fillonovega prijatelja Marca Ladreita de Lacharriera. Le Canard Enchaine navaja besede direktorja mesečnika Michaela Crepuja, da je zgrožen. "Nikoli nisem srečal Penelope Fillon in nikoli je nisem videl v prostorih revije," je dejal.

Delala je za moža, kar je skladno z zakonodajo

Fillonov tiskovni predstavnik Thierry Solere je za medije potrdil, da je Penelope Fillon delala za svojega moža, a je bilo vse v skladu z zakonodajo. V Franciji je prav tako običajno, da številni poslanci za svetovalce zaposlijo svoje žene. Le Canard Enchaine, ki je znan po tem, da satiro poveže s preiskovalnim novinarstvom, prav tako ne oporeka Penelopini zaposlitvi, vendar poudarja, da niso mogli izslediti sledov njenega dela.

Fillon: Začela se je sezona blatenja

Odzval se je tudi sam Fillon in novinarjem v Bordeauxu, kjer se danes mudi v okviru kampanje, dejal, da gre za navadno blatenje, česa več pa ni želel povedati. "Vidim, da se je začela sezona blatenja. Ne bom komentiral, ker ni nič za komentirati, rad bi pa povedal, da sem ogorčen nad prezirom in sovraštvom do žensk v tem članku," je izjavil Fillon.

Penelope Fillon: Bolje se počutim na podeželju kot v Parizu

Fillon je v pogovoru novembra lani dejal, da je Penelope v času, ko je bil poslanec, ostala na domačem dvorcu v Sarthu in vzgajala njune otroke. Mati petih otrok se je ves čas Fillonove politične kariere, ki traja že skoraj štiri desetletja, držala v ozadju. Leta 2007, ko je Fillon postal premier, je za britanski Sunday Telegraph povedala, da se v Parizu ne počuti dobro in da raje na podeželju skrbi za otroke. "Samo kmetica sem, to ni moje naravno okolje," se je takrat še pošalila.

Zaposlovanje svojcev poslancev v parlamentu je med drugim prepovedano v Nemčiji in v Evropskem parlamentu, a je na primer dovoljeno v Franciji in tudi v Veliki Britaniji.

A. V.