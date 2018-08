Afganistan: Več sto mrtvih v spopadih med ofenzivo talibanov na mesto Gazni

Ameriška vojska koordinira letalske napade

13. avgust 2018 ob 15:39

Gazni - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V spopadih med afganistanskimi silami in talibani, ki napadajo strateško mesto Gazni na vzhodu Afganistana, je bilo v štirih dneh ubitih več sto vojakov in borcev ter 20 civilistov.

Afganistansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da se spopadi nadaljujejo. Do zdaj je bilo ubitih okoli 20 civilistov ter okoli sto policistov in vojakov, poroča Associated Press (AP). Najmanj 140 ljudi je ranjenih, poroča BBC. Na drugi strani je bilo ubitih 194 talibanov in zaveznikov. Med njimi je 12 voditeljev ter tujih pakistanskih, čečenskih in arabskih borcev, še poroča AP.

Oblasti so v Gazni poslale dodatnih tisoč vojakov. Reuters poroča, da z afganistansko vojsko pri odbijanju ofenzive sodelujejo tudi ameriški svetovalci, ki koordinirajo letalske napade in operacije na tleh. Ameriške sile so po navedbah afganistanskih uradnikov od petka izvedle dva ducata letalskih napadov.

Mesto z okoli 150.000 prebivalci je na strateško pomembni točki, saj leži na avtocesti med Kandaharjem in prestolnico Kabulom, od katerega je oddaljen dve uri vožnje. Talibani so sicer sporočili, da so vse ceste v Gazni njihove sile zaprle in da v mesto ne bodo spustili niti ene enote. Če bi talibanom uspelo osvojiti mesto, bi prekinili povezavo celotnega juga države s prestolnico, navaja BBC.

Potem ko je v petek več sto talibanov začelo ofenzivo na mesto, se kljub več afganistanskim letalskim napadom na njihove položaje razmere do danes niso umirile, je povedal poslanec pokrajinskega parlamenta Ali Akbar Kasimi.

Civilno prebivalstvo beži

Prebivalci so morali po njegovih besedah zbežati, če so želeli preživeti. Trgovine in podjetja so zaprti že četrti dan zapored. Številni talibani naj bi tudi ropali domove, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Prekinjene so telekomunikacijske povezave. Eden izmed beguncev iz mesta je za BBC dejal, da ljudje nimajo dostopa do hrane in vode.

Talibani so sicer že zadnjih nekaj tednov izvajali napade na različna območja v provinci Ganzi, ki je z izjemo istoimenske prestolnice večinsko pod njihovim nadzorom.

Britanski vojaki v Kabul

Medtem je britanska premierka Theresa May oznanila, da se Natovi misiji v Afganistanu pridružuje dodatnih 440 britanskih vojakov. Ti naj bi skrbeli za varen prevoz mednarodnih svetovalcev po Kabulu, zaradi česar so že pridobili vzdevek "oklepni Uber". Natova misija v Afganistanu sicer uradno ni bojevniška. Njihova naloga je urjenje, svetovanje in pomoč afganistanskim varnostnim silam.

Medtem se je v Kabulu pred pisarno neodvisne volilne komisije, kjer se je zbralo več deset protestnikov, razstrelil samomorilski napadalec. V napadu je umrl policist, še najmanj en človek je ranjen.

J. R.