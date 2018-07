Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Spopadi med taksističnimi združenji, ki nudijo prevoze z minibusi, postajajo vse pogostejši. Foto: Reuters Minibus taksiji so najbolj priljubljena oblika prevoza v 55-milijonski Južni Afriki. Foto: Reuters Sorodne novice Ramaphosa novi predsednik Južne Afrike Dodaj v

Južna Afrika: Napadalci iz zasede ubili enajst taksistov

Vse pogostejši spopadi med taksističnimi službami

22. julij 2018 ob 17:13

Johannesburg - MMC RTV SLO, Reuters

Taksisti so se s pogreba sodelavca vračali v Johannesburg, ko so njihovo vozilo iz zasede prerešetali napadalci. Enajst taksistov je umrlo, štirje so huje ranjeni.

Vsi taksisti so (bili) člani taksističnega združenja pokrajine Gauteng, v kateri sta tudi mesti Johannesburg in Pretoria. Pogreb sodelavca je bil v sosednji obalni pokrajini Kwa-Zulu Natal na jugovzhodu države, v kateri se je med mestoma Colenso in Weenen tudi zgodil napad, poroča BBC.

"Kot razumemo, so taksisti iz združenja Gauteng. V zadnjih časih je bilo na območju veliko nasilja med taksisti, vendar še vedno preiskujemo, kdo so storilci," je za Reuters tiskovni predstavnik policije v Kwa-Zulu Natalu namignil, da za napadom najverjetneje stoji rivalska taksistična služba.

Taksistične službe se na priljubljenih poteh spopadajo za primat, saj so minibus taksiji najbolj priljubljena oblika prevoza v 55-milijonski Južni Afriki.

Vse več smrtnih žrtev med taksisti

Nasilje med različnimi taksističnimi službami, ki nudijo prevoze z minibusi, je v zadnjem času zahtevalo več življenj. Le pred nekaj dnevi so novi strelski spopadi izbruhnili v Johannesburgu, v času enega tedna so bili tam ubiti trije taksisti. Maja je v enem koncu tedna v Cape Townu po spopadih umrlo deset voznikov minibusov, še poroča BBC.

"Minibus, s katerim so se peljali taksisti, so napadalci odpeljali. Vsi štirje huje ranjeni so v bolnišnici," je še povedal tiskovni predstavnik policije Jay Naicker.

