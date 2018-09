Novi spopadi oboroženih milic v Libiji zahtevali več deset življenj

Prebežnike brez hrane in vode zapustili v centrih

1. september 2018 ob 18:00

Tripoli - MMC RTV SLO, Reuters

V silovitih spopadih različnih vojaških milic pod okriljem obrambnega ministrstva blizu Tripolisa je umrlo najmanj 39 ljudi. Evropske države in ZDA pozivajo k prekinitvi ognja.

Libijsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so od ponedeljka trajajoči spopadi kljub pozivom Združenih narodov po prenehanju zahtevali najmanj 39 smrtnih žrtev in okoli 119 ranjenih, poroča Deutsche Welle. Oblasti so zaradi spopadov zaprle tudi edino letališče v prestolnici.

Spopadi so izbruhnili med silami mednarodno priznane libijske vlade in t. i. Sedmo brigado iz mesta Tarhuna jugovzhodno od prestolnice, ki naj bi prav tako delovala v sklopu obrambnega ministrstva. Mednarodno priznani voditelj Fajez Al Saradž je medtem razpustil Sedmo brigado in v Tripolis vpoklical brigade iz bližnjih mest Misrata in Zintan, ki pa morajo prestolnico zapustiti do 30. septembra, poroča Independent.

Pred obstreljevanjem so pobegnili pazniki v prenapolnjenih libijskih begunskih centrih, zaradi česar je brez dostopa do hrane in vode v svojih celicah ostalo okoli 8.000 prebežnikov, opozarjajo Zdravniki brez meja. Več jih je iz centrov pobegnilo in iščejo zatočišče v mirnejših soseskah. Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) je rešil okoli 300 Eritrejcev, Somalcev in Etiopijcev in jih premestil na varnejše kraje.

Kaotične razmere priložnost za trgovino z ljudmi

Libijska mednarodno priznana vlada v boju z različnimi uporniškimi skupinami le s težavo ohranja nadzor and prestolnico Tripolis. Med kaotičnim bojem za oblast se je v preteklih letih razširila trgovina z ljudmi, vse od leta 2014 je več kot pol milijona ljudi v čolnih zapustilo libijsko obalo v upanju na boljše življenje v Evropi.

Evropske in libijske oblasti so v boju proti trgovini z ljudmi več tisoč prebežnikov namestile za rešetke prebežniških centrov. Človekoljubne organizacije opozarjajo, da so ti ljudje že tako ali tako prišli z vojnih območij in da v Libiji zanje ni varno.

Evropske države pozivajo h koncu spopadov

ZDA, Francija, Italija in Združeno kraljestvo so v soboto v skupni izjavi obsodili izbruh nasilja. "Poskusi oslabitve legitimnih libijskih oblasti in oteževanja potekajočega političnega procesa niso sprejemljive," so zapisali in oborožene skupine posvarili, naj nemudoma končajo spopade.

Mnoštvo interesov onemogoča spravo

Po smrti voditelja Moamerja Gadafija v državi že sedem let poteka neusmiljen boj za oblast. Mednarodno priznana vlada nadzira zahodni del države s prestolnico Tripolis, oblast na vzhodu države je v rokah vojaškega poveljnika Halife Haftarja in pripadnikov opozicije. Obe strani podpirajo različne paravojaške milice. Nekaj upanja za umiritev razmer je vzbudil dogovor vlade in ZN-a o parlamentarnih volitvah konec leta, vendar je morebiten uspeh vprašljiv zaradi mnogoterih interesov in nenehnih bojev številnih oboroženih skupin.

J. R.