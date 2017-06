Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Moški je trdil, da je bila fotografija posneta v igri. Foto: Facebook Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alžirec otroka držal z balkona stolpnice, da bi zbral čim več všečkov

Obsojen zaradi ogrožanja otrokove varnosti

21. junij 2017 ob 11:53

Alžir - MMC RTV SLO

Nekega Alžirca je sodišče obsodilo na dveletno zaporno kazen, ker je prijel malčka tako, da je visel z balkona v 15. nadstropju. Fotografijo je objavil na Facebooku in pod njo napisal: "1.000 všečkov ali ga izpustim."

Obsojeni je v sorodstvenem razmerju z nesrečnim dečkom, kakšnem, ni znano. Otroka je z eno roko držal v zraku v eni izmed stolpnic v alžirski prestolnici Alžir, z drugo roko pa fotografiral. Ko so sledilci in drugi videli objavo na Facebooku, so se vsuli pozivi za njegovo aretacijo zaradi zlorabe otroka, poroča BBC.

Oblasti so moškega, čigar identiteta ni znana, res aretirale, sodišče pa ga je nato obsodilo zaradi ogrožanja otrokove varnosti.

Obsojeni zanika, da je bilo otrokovo življenje ogroženo, saj trdi, da so fotografijo na družbenih omrežjih spremenili. "Fotografijo sem posnel na balkonu, ki je imel zaščitno ogrado, a je bila s fotografije odstranjena," je dejal za neki alžirski časopis.

Tudi otrokov oče je sodišče prosil, naj moškega oprostijo, in trdil, da je šlo le za nedolžno igro.

A. P. J.