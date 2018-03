Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! V napadih sta bila ubita najstnik in 39-letni moški. Foto: Reuters Osumljenec je bil ubit v policijski akciji. Foto: Reuters Sorodne novice V novi eksploziji v Austinu ranjena dva človeka Dodaj v

Ameriška policija ubila osumljenca za bombne napade v Tekasu

Po prvih poročilih naj bi osumljenca aretirali

21. marec 2018 ob 11:54

Austin - MMC RTV SLO, STA

V policijski akciji v Austinu je bil ubit domnevni bombni napadalec iz Teksasa, ki naj bi bil odgovoren za niz eksplozij v tej ameriški zvezni državi. V eksplozijah sta umrla dva človeka.

Policija je sporočila, da je bil osumljenec ubit po eksploziji naprave blizu avtoceste v glavnem mestu Teksasa Austinu. Pred tem so mediji poročali, da naj bi Zvezni preiskovalni urad (FBI) aretiral osumljenca, pri čemer naj bi odjeknilo najmanj šest strelov.

V Teksasu je ta mesec odjeknilo že šest eksplozij, v katerih sta umrla najmanj dva človeka. FBI in teksaški policisti so potrdili, da je bila torkova eksplozija bombe v objektu podjetja FedEx nedaleč od San Antonia povezana s tremi bombnimi napadi v Austinu. V objektu FedExa blizu letališča v Austinu so prav tako v torek našli in dezaktivirali še eno bombo.

Medtem pa torkova eksplozija na jugu mesta ni bila povezana z napadi.

Eksplozije od 2. marca

Začelo se je 2. marca, ko je bomba v paketu pred hišo ubila 39-letnika, ki je paket nič hudega sluteč pobral. Deset dni pozneje je bomba, nastavljena na podoben način, ubila najstnika in hudo ranila njegovo mamo, isti dan pa je še ena bomba na drugem kraju hudo ranila 75-letno žensko.

Policija je najprej domnevala, da gre za zločine iz sovraštva, saj so bile bombe nastavljene v predelih mesta, kjer živijo manjšine, a je v nedeljo bomba poškodovala dva moška v predelu mesta, kjer pretežno živijo belci.

Ta bomba je bila bolj dovršeno izdelana, saj je bila povezana z žico, ki je sprožila bombo, ko sta moška stopila na past. V torek je bomba v objektu podjetja za dostavo FedEx poškodovala enega človeka, bombo pri letališču v objektu FedExa pa so pravočasno našli in dezaktivirali. Policija je sporočila, da bombi nista bili namenjeni FedExu.

V Austinu je v torek odjeknila še ena eksplozija, vendar ta, kot sporoča FBI, ni povezana z napadi. Šlo naj bi za eksplozijo zažigalne naprave, ki jo je sprožil uslužbenec v trgovini.

Na bombne napade se je v torek odzval tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki jih je označil za dejanja bolnega posameznika ali posameznikov.

B. V.