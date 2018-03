Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Policija v povezavi z napadi še ni aretirala nobenega osumljenca. Foto: Reuters Policija še ni sporočila, ali so napadi povezani. Foto: Reuters Dodaj v

V novi eksploziji v Austinu ranjena dva človeka

Policija sumi, da gre za zločine iz sovraštva

19. marec 2018 ob 07:15

V glavnem mestu ameriške zvezne države Teksas, Austinu, je odjeknila nova eksplozija. Policija še ni potrdila, ali je dogodek povezan z drugimi napadi v tem mesecu.

Ranjena sta bila dva človeka. Odgovornosti za napade ni prevzel še nihče. Od začetka marca sta v treh napadih s paketi bombami umrla dva človeka, dva pa sta bila ranjena. Policija še ni potrdila, ali so napadi povezani, je pa posvarila ljudi, naj ostanejo v zaprtih prostorih, dokler območje ne bo varno. Eksplozija je odjeknila nekaj ur za tem, ko so oblasti napovedale nagrado 100.000 dolarjev za informacijo o prejšnjih napadih. Že pred tem je guverner države ponudil nagrado 15.000 dolarjev.

Policija sumi, da gre za zločine iz sovraštva in ne izključuje, da je motiv napadov rasizem. Žrtve so bile namreč pripadniki manjšin. Obe žrtvi sta bili temnopolti, temnopolta je tudi ena poškodovana žrtev, druga pa je latinskoameriškega rodu, čeprav so tedaj lokalni mediji poročali, da je bil morda zavoj namenjen nekomu drugemu. Prva bomba je eksplodirala 2. marca, dve pa deset dni pozneje in sta bili povezani s prvo eksplozijo. Najstnik je tedaj umrl, ko je zavoj prinesel v hišo. Obe žrtvi sta bili povezani z uglednimi lokalnimi afroameriškimi družinami in z isto metodistično cerkvijo.

Aretirali niso še nobene osebe

Kot piše BBC, je vodja policije v Austinu Brian Manley novinarjem dejal, da verjame, da je "namen napadov poslati določeno spročilo". Dodal je, da sicer oblasti ne morejo potrditi, ali je z napadom povezana specifična ideologija. Odgovorne je pozval, naj se razkrijejo, ljudi pa opozoril, naj se ne dotikajo paketov, ki jih ne pričakujejo.

Lokalni policiji pomagajo številni zvezni agenti, a za zdaj niso aretirali še nobenega človeka. Od prejšnjega ponedeljka so oblasti, kot so sporočili, dobile 735 prijav o sumljivih predmetih. Kot pravijo preiskovalci, so se paketi ponoči znašli na pragu, ne pošte ne druga podjetja za dostavo pa nimajo informacij o teh paketih, tako da so jih napadalci verjetno prinesli sami. V Austinu so v soboto odpovedali koncert hiphop skupine The Roots, potem ko so organizatorji prek elektronske pošte dobili grožnje z bombnim napadom.

