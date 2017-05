Ameriški policist obtožen umora 15-letnika

Obtoženi Roy Oliver se je že predal policiji

6. maj 2017 ob 16:16,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 16:29

Dallas - MMC RTV SLO/STA

Belopoltega policista Roya Oliverja, ki je konec aprila streljal v avtomobil s temnopoltimi najstniki in pri tem ubil 15-letnika, so oblasti v Texasu obtožile umora.

Oliver je bil eden od dveh policistov, ki sta se odzvala na prijavo, da naj bi najstniki v predmestju Dallasa, Balch Springs, razgrajali pod vplivom alkohola. 15-letni Jordan Edwards je skupaj s svojima bratoma in dvema drugima najstnikoma zapuščal zabavo, ko je policist Oliver streljal v njihov avtomobil in najstnika na sopotnikovem sedežu usodno zadel v glavo.

Na policiji so sprva trdili, da je Oliver streljal, ker naj bi avtomobil agresivno speljal proti njemu. Kasneje so po pregledu posnetkov varnostnih kamer te trditve opustili, saj je bil Edwards ustreljen, ko je avtomobil z najstniki vozil stran od policijskega avtomobila.

Dva dni po dogodku so Oliverja odpustili iz policije. Razlog za odpustitev je po besedah šefa policije Jonathana Haberja bilo kršenje "večih pravil policijskega oddelka", ki jih je razkrila notranja preiskava, poroča CNN.

V petek so ga oblasti obtožile umora, nato se je sam predal oblastem. Po plačilu varščine sicer zaenkrat ostaja na prostosti. "Aretacijski nalog je bil izdan zaradi dokazov, po katerih je Oliver nameraval povzročiti resno telesno poškodbo in je zagrešil dejanje, ki je jasno ogrožalo človeško življenje ter povzročilo smrt," je po poročanju CNN-a dejala tiskovna predsatvnica Urada šerifa Dallasa Melinda Urbina.

Streljanje je bilo zadnje v vrsti tovrstnih incidentov, ki so sprožili nemire po ZDA in botrovali ustanovitvi gibanja Črna življenja štejejo (Black Lives Matter). Po navedbah časnika Washington Post je bil Edwards najmlajši od 339 posameznikov, ki so letos podlegli pod streli ameriške policije.

J. R.