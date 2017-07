Arabska liga obtožila Izrael, da se igra z ognjem

O krizi spregovoril tudi papež Frančišek

23. julij 2017 ob 17:35

Kairo/Jeruzalem - MMC RTV SLO/STA

Arabska liga je obtožila Izrael, da se z novimi varnostnimi ukrepi na Tempeljskem griču v Jeruzalemu "igra z ognjem".

"Jeruzalem je skrajna meja," je sporočil vodja Arabske lige Ahmed Abul Gejt in dodal, da "noben Arabec ali musliman ne bo sprejel kršitev" na tem občutljivem območju.

Izrael je na Tempeljskem griču, ki mu muslimani pravijo Haram al Šarif, po krvavem napadu pred tednom dni namestil detektorje kovin in nadzorne kamere. Palestinci si ta ukrep razlagajo kot poskus krepitve izraelskega nadzora nad tem krajem, ki je svet tako za muslimane kot Jude.

Izraelska vlada naj bi danes ponovno razpravljala o tem ukrepu. Premier Benjamin Netanjahu je ministre ob začetku seje vlade pozval, naj se do tega vprašanja obnašajo odgovorno.

V vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu so po petkovih molitvah izbruhnili spopadi med izraelsko policijo in Palestinci, v katerih so bili ubiti trije Palestinci, okoli 400 pa jih je bilo ranjenih. Kasneje je prišlo še do napada na družino judovskih naseljencev pri Ramali, pri čemer naj bi 19-letni Palestinec med vdorom v njihovo hišo ubil tri Izraelce.

Minulo noč naj bi izraelski vojaki aretirali 25 Palestincev. Tiskovna predstavnica vojske je potrdila le devet aretacij, domnevno članov skrajnega gibanja Hamas.

Abas prekinil stike z Izraelom

Palestinski predsednik Mahmud Abas je zaradi dogajanja v petek zvečer prekinil vse stike z Izraelom. Kot poročajo izraelski mediji, to prvič po kakih desetih letih vključuje tudi prekinitev stikov na varnostnem področju.

Razmere na območju so se zaostrile pred tednom dni, ko so trije izraelski Arabci v starem delu Jeruzalema s strelnim orožjem napadli izraelske policiste, nato pa pobegnili na bližnji Tempeljski grič, kjer so jih ubili pripadniki izraelskih varnostnih sil. V napadu sta bila ubita dva policista, ki sta ranam podlegla v bolnišnici. To je bil eden najhujših incidentov v Jeruzalemu v zadnjih letih.

Dogajanja se je na današnji nedeljski maši v Rimu dotaknil tudi papež Frančišek in vse vpletene pozval k "zmernosti in dialogu". Kot je dejal, z veliko zaskrbljenostjo spremlja dogodke in se mu zdi nujno ukrepanje v smeri umiritve razmer.

K. S.