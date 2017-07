Izraelska policija ubila tri palestinske strelce v Vzhodnem Jeruzalemu

Ne bo petkovih molitev

14. julij 2017 ob 08:52

Vzhodni Jeruzalem - MMC RTV SLO

Trije palestinski napadalci so streljali blizu mošeje Al Aksa v okupiranem Vzhodnem Jeruzalemu in ranili tri Izraelce, nato pa jih je izraelska policija ubila.

Policija je sporočila, da so trije strelci po streljanju zbežali v smeri mošeje, kjer so jih ustrelili in ubili policisti, poroča Al Džazira. Med ranjenimi sta dva izraelska policista, ki sta hudo poškodovana.

Palestinska tiskovna agencija Maan news poroča, da je policija tri Palestince sprva ranila, nato pa naj bi reševalnim službam preprečila dostop do njih.

Zaradi incidenta je izraelska policija prepovedala petkove molitve v svetišču, v okviru katerega sta tretja najsvetejša mošeja Al Aksa in Kupola na skali iz sedmega stoletja. Vsak petek tam moli več tisoč Palestincev, izraelski dnevnik Haaretz pa poroča, da so bile petkove molitve preklicane prvič v več letih.

Napad na okupiranem ozemlju

Do napada je prišlo v Vzhodnem Jeruzalemu, ki ga je Izrael okupiral leta 1967 in ga kasneje pripojil, česar mednarodna skupnost ne priznava.

Od septembra 205 so izraelske sile po poročanju Al Džazire ubile več kot 254 Palestincev, pri čemer so jih večinoma označile za napadalce. Palestinski napadalci pa so ubili 43 Izraelcev ter dva ameriška in britanskega turista.

B. V.