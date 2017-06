Arabske države objavile s Katarjem povezan "teroristični seznam"

Kibernetski napad na Al Džaziro

9. junij 2017 ob 10:31

Riad/Doha - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Štiri arabske države, ki so pred dnevi pretrgale stike s Katarjem, so še zaostrile spor, saj so objavile seznam 59 posameznikov in 12 skupin, ki so po njihovem mnenju povezani s terorizmom in imajo sedež v Katarju oziroma jih ta država financira.

Savdska Arabija, Egipt, Združeni arabski emirati in Bahrajn so na seznam med drugim uvrstili Katarce, Jordance, Egipčane, Kuvajtčane, Bahrajnčane in Libijce. Med njimi so tudi duhovni vodja Muslimanske bratovščine Jusuf al Karadavi, ki živi v Dohi, in dobrodelne organizacije, ki jih financira Katar, na primer Qatar Charity in Eid Charity. Na seznamu je tudi nekaj članov katarske vladajoče družine, tudi nekdanji notranji minister.

"Doha nenehno krši obveznosti"

Kot je sporočila četverica držav, so seznam objavile "zaradi svoje zavezanosti boju proti terorizmu, izničenju virov financiranja in boju proti skrajni ideologiji". Izjava tudi navaja, da so odločitev sprejeli, ker je Doha nenehno "kršila obveznosti in dogovore med njimi, vključno z obljubo, da ne bodo podpirali ali ščitili elementov ali organizacij, ki ogrožajo varnost držav". Podpisnice so tudi izrazile hvaležnost tistim, ki jih podpirajo v boju proti terorizmu, ekstremizmu in nasilju.

Več arabskih držav, na čelu z avtoricami danes objavljenega seznama, je v začetku tedna naznanilo prekinitev diplomatskih odnosov in zaprtje mej ter prometnih povezav s Katarjem, z utemeljitvijo, da ta z nafto in zemeljskim plinom bogata država podpira terorizem.

Katar: Obtožbe so neutemeljene

Katar obtožbe že vseskozi zavrača kot neutemeljene in kot takega je označil tudi današnji seznam. Z njim države "krepijo neutemeljene obtožbe, ki nimajo nikakršne osnove v dejstvih", je sporočila katarska vlada. V izjavi je še zatrdila, da Katar ne podpira terorističnih skupin. "Naše stališče v boju proti terorizmu je močnejše od številnih podpisnic skupne izjave - dejstvo, ki so ga avtorice prikladno spregledale," dodajajo.

Z objavo seznama so se še zaostrile diplomatske in politične napetosti med zalivskimi državami. Katarski zunanji minister Šejk Mohamed bin Abdulrahman Al Tani je sicer v četrtek dejal, da se njegova država ne bo predala in spreminjala svoje zunanje politike, da bi razrešila spor z arabskimi sosedami.

Za posrednika v sporu sta se ponudila ameriški predsednik Donald Trump in Kuvajt, a zgladitve spora za zdaj še ni na vidiku.

Hekerski napad na Al Džaziro

Iz arabske televizijske postaje Al Džazira, ki ima sedež v katarski prestolnici Doha, so v četrtek sporočili, da so doživeli obsežni kibernetski napad, ki pa na program ni vplival. Zaradi domnevnih hekerskih napadov nekaj časa ni bila dostopna tudi spletna stran katarske televizije.

A. P. J.