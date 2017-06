Katar: ZAE poostrujejo sankcije, ZDA ponujajo pomoč pri pogajanjih

ZAE: 15 let zapora za podporo Katarju

7. junij 2017 ob 22:00

Doha - MMC RTV SLO

Združeni arabski emirati poostrujejo sankcije proti Katarju, ameriški predsednik Donald Trump ponuja pomoč pri reševanju diplomatske krize, Turčija premika vojsko v Katar.

V ponedeljek so Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Egipt in Bahrajn zaradi obsodb glede podpiranja terorističnih skupin in Irana prekinile diplomatske odnose s Katarjem.

Omenjene države so prav tako prekinile dobavo hrane in drugih dobrin. Nepričakovana izolacija je Katarce spodbudila k pogovorom s Turčijo, Iranom in drugimi zavezniki, da bi si lahko zagotovili zaloge hrane in vode. Oblasti sicer trdijo, da imajo dovolj zalog žita za štiri tedne in velike strateške prehranske rezerve.

Katarska valuta rial je medtem že dosegla najnižjo vrednost v zadnjih enajstih letih.

ZAE z novimi sankcijami

Zunanji minister Združenih arabskih emiratov (ZAE) Anvar Gargaš je zagrozil, da mora Doha pokazati odločno zavezanost spremembam, sicer bodo zalivske dežele nad Katarjem izvedle "neko obliko embarga", in dodal, da si voditelji zalivskih dežel ne želijo spremembe vodstva Katarja, temveč spremembe političnega delovanja.

Združeni arabski emirati so medtem uvedli 15-letno zaporno kazen za simpatizerje Katarja in Katarcem preprečili vstop v državo. Letalska prevoznika Etihad in Emirates vsem imetnikom katarskega potnega lista preprečujeta potovanje ali prečkanje ZAE. Tujci, imetniki vizuma za Katar, ne bodo mogli zaprositi za vizum v ZAE, je sporočil tiskovni predstavnik Etihada.

Oblasti pristanišča v Abu Dabiju v ZAE so znižale davčne stopnje za nekatarske naftne tankerje, ki prihajajo in odhajajo iz Katarja.

Turčija v podporo Katarju

Turčija je kot ena izmed redkih podpornic Katarja sprejela zakonodajo, po kateri bo del svoje vojske napotila v katarska vojaška oporišča. Turški izvozniki naj bi Katarcem po potrebi tudi zagotovili hrano in vodo.

Američani ponujajo mediacijo

Ameriški obrambni minister James Mattis je v pogovoru s katarskim kolegom izrazil zavezanost varnosti v zalivski regiji. ZDA imajo v Katarju nastanjenih okoli 8.000 pripadnikov vojske, največje zračno oporišče na Bližnjem vzhodu in izstrelitveno ploščad za napade na t. i. Islamsko državo.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zalivske države in Egipt skupaj s katarskim emirjem Tamim bin Hamad Al Tanijem pozval k delovanju proti terorizmu, sporoča izjava Bele hiše.

"Predsednik je ponudil pomoč sprtim stranem, da zgladijo medsebojne razlike, tudi na srečanju v Beli hiši, če bo to potrebno," še piše v izjavi.

Savdska Arabija: "Ne potrebujemo posredovanja"

Zunanji minister Savdske Arabije Adel Al Džubeir je na novinarski konferenci v Berlinu poudaril, da zalivske dežele ne želijo diplomatskega posredovanja in lahko položaj rešijo same. Minister je zanikal obstoj domnevnih desetih zahtev Katarju, ki jih je objavila Al Džazira. Med njimi naj bi bila tudi ukinitev novičarskega kanala v Dohi.

J. R.