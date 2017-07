Avstralska policija preprečila napad na letalo

Možnost terorističnega napada ostaja na stopnji verjetno

30. julij 2017 ob 11:07

Sydney - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Avstraliji so v sobotni policijski operaciji v Sydneyju preprečili napad domnevnih islamskih skrajnežev na letalo. Prijeli so štiri moške, oblasti so poostrile varnostne ukrepe na letališčih.

Avstralski premier Malcolm Turnbull je potnikom svetoval, naj se zaradi poostrenih varnostnih ukrepov na letališča odpravijo dovolj zgodaj, saj je zaradi dodatnega preverjanja prtljage pričakovati zamude. Varnostne ukrepe na letališčih so sicer poostrili že v četrtek, ko so prejeli informacijo o možnem terorističnem napadu.

"Verjamemo, da gre za islamsko navdahnjen terorizem. Za več podrobnosti moramo izvesti obsežno preiskavo," je dejal načelnik avstralske policije Andrew Colvin in dodal, da je varnostna služba ukrepala, ko je zasledila možnost napada z doma narejeno eksplozivno napravo. Colvin je sicer priznal, da za zdaj ne vedo za datum ali lokacijo načrtovanega napada. Po poročanju Sydney's Daily Telegraph naj bi šlo za notranji let.

Medtem so v sklopu hišnih preiskav petih posestev v štirih predmestjih Sydneya zasegli več predmetov. Po poročanju BBC-ja gre za material za sestavo eksplozivne naprave.

Prijetih moških še niso obtožili, za zdaj tudi ni uradnih podatkov, ali so bili znani policiji oziroma niti če so člani samooklicane Islamske države (IS) ali katere druge teroristične skupine.

Možnost terorističnega napada ostaja enaka

Colvin je še pojasnil, da je bila tarča napada avstralska letalska industrija na enem glavnih letališč, da pa varnost na letališčih ni bila ogrožena. Kot je zatrdil, je na avstralskih letališčih zagotovljena ena najboljših, če ne najboljša varnost. Možnost terorističnega napada v državi tudi po aretaciji tako ostaja enaka, torej "verjetna", poroča BBC.

Od leta 2014, ko je nevarnost terorističnih napadov na ravni verjetne, so v državi doslej preprečili 13 napadov, je povedal pravosodni minister Michael Keenan. V 31 operacijah so prijeli 70 ljudi, ki so jih obtožili, 40 pa jih prestaja zaporne kazni zaradi terorizma, je še povedal ter izpostavil, da največjo nevarnost predstavljajo storilci, ki delujejo sami.

Iz Avstralije je sicer v Sirijo na bojišča odšlo okoli sto podpornikov IS-a. Kljub okrepljeni varnosti pa se je v Avstraliji od leta 2014 zgodilo pet terorističnih napadov, zadnji junija v Melbournu, za katerega je odgovornost prevzel IS.

J. R.