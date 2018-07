Avstrija razburja Jude s predlogom smernic za obredni zakol živine

Potrošnik bi moral ob nakupu predložiti "osebno obrazložitev"

20. julij 2018 ob 11:18

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Deželna vlada v Spodnji Avstriji razmišlja o omejitvi obrednega zakola živine, zaradi česar bi se morali Judje registrirati, če bi želeli kupovati meso košer.

Predlagane smernice so razburile tako judovsko skupnost kot opozicijske avstrijske socialdemokrate (SPÖ).

Vlada Spodnje Avstrije meni, da izvajanje obrednega klanja ali šekite ni v skladu z zakonom o zaščiti živali, poroča The Wiener Zeitung, ki pa ne omenja, ali to velja tudi za meso halal, ki ga uživajo muslimani.

V Avstriji je treba po zakonodaji živino pred zakolom omamiti, zaradi tega smernice ne vplivajo na muslimane, ki prav tako kot Judje prakticirajo obredni zakol, a ta poteka drugače. Muslimani namreč pred zakolom živino omamijo, pogoj je le, da žival ne sme na ta način umreti. V primeru šekite pa je živina popolnoma pri zavesti, ko se ji prereže vrat. Po zakonodaji jo je treba nemudoma po rezu omamiti, tak obreden zakol se lahko dogaja le v posebnih klavnicah, prisoten pa mora biti tudi veterinar.

Osebna obrazložitev nakupa

Vlada v tej avstrijski zvezni deželi je v predlaganem dopisu zapisala, da je svoboda veroizpovedi samoumevna in da tega ne povprašujejo, zato je šekita tudi zaščitena z zakonom o verski svobodi, a so verski predpisi in navade iz zakona o zaščiti živali izvzete oziroma jih je treba obravnavati posamezno.

Da bi se šekito izjemoma odobrilo, morajo morebitni potrošniki predložiti "osebno obrazložitev", stalno mesto prebivanja te osebe pa bi moralo biti v Spodnji Avstriji. Osebe morajo tudi dokazati, da so del verske skupnosti, ki zahteva uživanje mesa košer, piše v dopisu deželne vlade, ki so ga ta mesec poslali Izraelski kulturni skupnosti (IKG).

Imenska registracija

Kot opozarja nemški tednik Spiegel, to pomeni, da bi se morali glede na predlagane smernice, Judje imensko registrirati, če bi želeli kupovati meso košer, dobili pa bi lahko le "smiselne količine". To bi lahko znašalo od 300 do 400 gramov tedensko, kolikor zaužitega mesa priporočajo na Dunaju, ali pa 1,25 kilograma tedensko, kar je povprečna poraba mesa v Avstriji na osebo.

Deželni minister Gottfried Waldhäusl iz vrst svobodnjakov (FPÖ), ki je odgovoren za področje zaščite živali, je v sredo pojasnil, da je dopis, ki so ga posredovali IKG, temeljil na odločbi nekdanjega deželnega ministra iz vrst SPÖ Maurica Androscha. A je socialdemokrat že zavrnil njegove izjave, češ da si načrti niso nikakor podobni. Lani je namreč predpisal registracijo oseb, ki izvajajo obredni zakol oziroma šekito, ne pa oseb, ki kupujejo meso košer, je pojasnil.

Pozivi vladi

IKG je dopis razumela, kot da bodo morale klavnice in trgovine, kjer prodajajo meso košer, voditi seznam svojih strank. Predsednik IKG-ja Oskar Deutsch je za avstrijski radio ORF opozoril, da ga poteza deželne vlade spominja na obdobje, za katero upa, da se ne bo več ponovilo. Izrazil je upanje, da ne bo prišlo do registracije kupcev mesa košer.

Tudi vodja SPÖ-ja Christian Kern je v sredo kritiziral smernice ter pozval kanclerja Sebastiana Kurza iz vrst Ljudske stranke (ÖVP), naj končno nekaj ukrene glede njegovih koalicijskih svobodnjakov, ki napadajo temelje republike. Ministrska predsednica Spodnje Avstrije Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) je po burnih odzivih za avstrijsko tiskovno agencijo APA sicer zagotovila, da se potrošnikom ne bo treba registrirati.

