Avstrija svari "svoje Turke" pred potovanji v Turčijo

V zadnjih 72 urah zadržali 10 ljudi z avstrijskim potnim listom

30. marec 2017 ob 20:53

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Avstrijsko zunanje ministrstvo je avstrijske državljane turškega rodu opozorilo pred morebitnimi potovanji v Turčijo, saj obstaja nevarnost, da bodo aretirani.

"V zadnjem času so se pojavljali posamični primeri, ko so avstrijske državljane začasno aretirali, pridržali ali zavrnili ob prihodu v Turčijo," je na svoji spletni strani zapisalo avstrijsko zunanje ministrstvo, ki je nadaljevalo, da se je to zgodilo "brez kakršnih koli konkretnih obtožb od turških oblasti", in da so v nekaterih primerih turške oblasti analizirale prenosne telefone.

Po podatkih avstrijskega opozicijskega poslanca Petra Pilza so v zadnjih 72 urah v Turčiji ob prihodu v državo zadržali vsaj 10 ljudi z avstrijskim potnim listom.

Tarča nasprotniki predsednika Erdogana

Ministrstvo v nasvetih za potovanja, ki so jih osvežili v sredo, sicer ne omenja izrecno 360.000-članske turške manjšine v Avstriji, ki ima večinoma avstrijsko državljanstvo. Vendar je nasvet objavilo po čistkah proti nasprotnikom predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v Turčiji po neuspelem državnem udaru julija lani.

Drugod po Evropi so sicer nemški in švicarski tožilci prejšnji teden začeli preiskovati obtožbe o vohunjenju za člani turških manjšin.

Februarja je nemška policija preiskala domove štirih turških muslimanskih pridigarjev, ki naj bi bili privrženci Fethullaha Gülena, ki mu Erdogan očita, da je pripravil spodleteli poskus državnega udara. Štirje pridigarji naj bi pripadali organizaciji DITIB, ki jo nadzoruje Ankara in upravlja okoli 900 mošej oziroma verskih skupnosti v Nemčiji.

Avstrijsko notranje ministrstvo je februarja sporočilo, da preiskuje obtožbe, da je zaveznica DITIB ATIB "vpletena v nadzorovanje podpornikov Gülenovega gibanja, Kurdov, nasprotnikov in novinarjev".

