Avstrija zaradi nacistične majice iz Izraela odpoklicala diplomata

Svobodnjaki znova vpleteni v škandal

22. marec 2018 ob 22:10

Dunaj,Tel Aviv - MMC RTV SLO

Avstrijsko zunanje ministrstvo je iz svojega veleposlaništva v Izraelu odpoklicalo uslužbenca, potem ko je na Facebooku objavil fotografijo sebe v majici z znakom nacistične tankovske divizije.

Jürgen-Michael Kleppich je bil na sporni fotografiji oblečen v zeleno majico s krilatico "Stand your ground" in besedo "Frundsberg". Kleppich je član skrajno desne stranke Svobodnjakov, koalicijske partnerice nove avstrijske vlade.

Atašeja, ki je bil začasno odposlan na veleposlaništvo v Tel Avivu, so poklicali na zagovor, da "pojasni vse okoliščine" primera, je pojasnila avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl.

Frundsberg je bil med drugo svetovno vojno nemška oklepna divizija pod okriljem zloglasnih nacističnih oboroženih sil Waffen-SS.

Fotografijo je objavila avstrijska revija Falter, ki je ob tem razkrila, da je Kleppich lani objavil fotografijo svojega dedka v nacistični uniformi s svastiko in orlom.

Poskusi očiščenja stranke

Leta 1956 ustanovljeni Svobodnjaki (FPÖ) se že nekaj časa trudijo, da bi se distancirali od nacistične preteklosti svojih ustanoviteljev. A čeprav so v zadnjih letih zaradi nacističnih obtožb in povezav izključili več svojih članov, pa svojih vrst vsekakor niso popolnoma očistili.

Tako je bil letos višji član lokalne izpostave FPÖ-ja prisiljen odstopiti, potem ko je prišlo na dan, da je njegova univerzitetna bratovščina objavila pesmarico z besedili, ki poveličujejo holokavst.

Pod pritiski se je znašel tudi notranji minister Herbert Kickl, član Svobodnjakov, in sicer zaradi policijskih racij, uperjenih proti obveščevalni agenciji, ki preiskuje skrajne skupine, vključno s skrajno desnimi. Svobodnjaki so v okviru dogovora o koaliciji z desnosredinsko Ljudsko stranko dobili v roke zunanje, notranje in obrambno ministrstvo.

Izrael je takrat dejal, da ne misli imeti neposrednih stikov z ministri iz stranke Svobodnjakov.

K. S.