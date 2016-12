Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 15 glasov Ocenite to novico! Avstrijska policija je okrepila varovanje javnih krajev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avstrijci zaradi suma načrtovanja napada prijeli Maročana

Našli mamila in denar

20. december 2016 ob 18:28

Dunaj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Avstrija je prijela 25-letnega prosilca za azil iz Maroka, ki naj bi med prazniki v Salzburgu pripravljal napad na božični sejem.

Maročana so prijeli v ponedeljek v begunskem taborišču v Fuschlu, kjer so preiskali njegove prostore, vendar niso našli materiala, ki bi se lahko uporabil za izvedbo napada. Med preiskavo so našli le manjšo količino mamil, 8.100 evrov gotovine in elektronske naprave. Vseeno ni mogoče izključiti, da ni načrtoval napada, je dejal tiskovni predstavnik tožilstva v Salzburgu.

Proti 25-letniku je preiskavo že začelo državno tožilstvo v Salzburgu zaradi suma sodelovanja v pogovorih za organizacijo terorističnega napada na božični sejem. Tožilstvo ga sumi, da pripada teroristični organizaciji.

Avstrijska policija je preiskavo primera začela že novembra, ko je dobila prve namige, v ponedeljek pa je tožilstvo policiji odobrilo preiskavo prostorov. Maročanu so odredili pripor, medtem ko njegovih osem sostanovalcev še preiskujejo, saj jih sumijo sodelovanja pri pogovorih za organizacijo terorističnega napada. Stanovalce preiskujejo tudi zaradi prekupčevanja z mamili.

Za zdaj je znano, da je Maročan nezakonito prišel v Avstrijo lani jeseni, njegovo prošnjo za azil pa so zavrnili.

V Avstriji so okrepili policijsko prisotnost na javnih krajih in prireditvah po ponedeljkovem napadu s tovornjakom na božičnem sejmu v Berlinu, kjer je bilo ubitih 12 ljudi, več deset pa je bilo ranjenih.

