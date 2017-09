Azerbajdžan silovito nad istospolno skupnost

Izgovarjajo se na "prostitucijo" in "prenosljive bolezni"

29. september 2017 ob 16:49

Baku - MMC RTV SLO

Oblasti v Bakuju so se z vsemi razpoložljivimi sredstvi spravile nad LGBT-skupnost v azerbajdžanski prestolnici, navajajo tamkajšnji aktivisti.

V zadnjih desetih dneh naj bi oblasti tako aretirale najmanj 60 istospolno usmerjenih oseb in transseksualcev, najmanj enega pa naj bi policija v pridržanju pretepla, poroča Guardian.

Homoseksualnost v tej konservativni, z nafto bogati nekdanji sovjetski državi sicer ni prepovedana, je pa tabu. Azerbajdžan se je v lanski raziskavi organizacije za človekove pravice ILGA na podlagi števila nasilnih homofobnih napadov in diskriminacije uvrstil prav na zadnje mesto od 49 zajetih evropskih držav, kje je najslabše biti istospolno usmerjen.

Najobsežnejša akcija

"V preteklosti so že izvajali policijske akcije proti LGBT-skupnosti, a ta je precej obsežnejša, s sistematičnimi in široko razmahnjenimi racijami," je povedal Samed Rahimli, odvetnik iz Bakuja, ki pomaga usklajevati obrambo aretiranih.

Rahimli ve za 60 primerov istospolno usmerjenih posameznikov, ki so bili med zadnjo akcijo obsojeni bodisi na 20-dnevni zapor bodisi pa denarno globo. Vsi aretirani so obtoženi kljubovanja policijskim ukazom, obtožba, ki jo v Azerbajdžanu pogosto uporabljajo pri podobnih arbitrarnih aretacijah.

Oblasti: Prebivalci se pritožujejo

Azerbajdžanske oblasti zanikajo, da so si z zadnjo akcijo vzele za cilj vse istospolne. "Te racije niso uperjene proti vsem spolnim manjšinam. Aretirani so ljudje, ki protestno izkazujejo pomanjkanje spoštovanja do tistih okoli njih, razburjajo državljane s svojim vedenjem, pa tudi tisti, za katere policija ali zdravstvene oblasti menijo, da so prenašalci nalezljivih bolezni," je za agencijo APA povedal predstavnik notranjega ministrstva Eskan Zakidov.

Zakidov ob tem ni pojasnil, kaj naj bi štelo za "nadležno" vedenje ali pomanjkanje spoštovanja. Spet drugi predstavniki oblasti trdijo, da tarča racij niso predstavniki LGBT-skupnosti specifično, ampak ljudje, vpleteni v prostitucijo, za akcijo pa so se odločili po pritožbah tamkajšnjih prebivalcev.

K. S.