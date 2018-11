Pjongjang preizkusil "novo visokotehnološko orožje"

Pogajanja o jedrski razorožitvi države obstala v slepi ulici

16. november 2018 ob 08:36

Pjongjang - MMC RTV SLO

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je nadzoroval preizkus novega "visokotehnološkega taktičnega orožja", so poročali tamkajšnji mediji. Preizkus na akademiji za znanost nacionalne obrambe naj bi bil uspešen, ni pa znano, za kakšno orožje gre.

Agencija KCNA je dodala le, da so orožje razvijali dolgo obdobje in da je Kim izrazil "veliko zadovoljstvo nad vrhunskim orožjem, ki dela obrambo države nezlomljivo in krepi moč vojske". Gre za prva sporočila Pjongjanga letos o preizkusu novega orožja. Severni Korejci zagotovo niso preizkusili jedrskega orožja, saj bi to zaznale naprave Južne Koreje in ameriške vojske.

Iz Južne Koreje so sporočili, da še preučujejo, za kakšno orožje bi lahko šlo, v Washingtonu pa so se odzvali, da "ostajajo prepričani, da bodo izpolnjene vse obljube, dane na srečanju predsednika ZDA Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una", piše BBC. Spomnimo, junijsko srečanje voditeljev v Singapurju je Trump označil za velik uspeh, kasneje pa tvitnil, da je severnokorejske jedrske nevarnosti konec. Pjongjang je po srečanju v Singapurju sicer zaprl objekt za preizkušanje raket in napovedal, da bo zaprl glavni kompleks za jedrsko orožje, to pa je tudi vse.

Severna Koreja in ZDA namreč še niso prišli do skupnega stališča, kaj pomeni denuklearizacija Korejskega polotoka, Pjongjang pa po mnenju strokovnjakov z novim preizkusom pošilja signal Washingtonu, da bi bilo pred morebitnim drugim vrhom Kima in Trumpa treba odpraviti nekaj sankcij.

Pred dnevi so ameriški raziskovalci tudi sporočili, da so na podlagi analiz satelitskih posnetkov v Severni Koreji odkrili 13 raketnih izstrelišč, ki jih oblasti kljub drugačnim obljubam niso razkrile. Po državi naj bi bilo po domnevah Američanov razporejenih 20 takšnih izstrelišč, večinoma pod zemljo v ozkih dolinah sredi gora.

ZDA želijo novo srečanje s Kimom

Mednarodne in ameriške sankcije proti Severni Koreji medtem ostajajo veljavne in ameriški državni uradniki na čelu z državnim sekretarjem Mikom Pompeom zatrjujejo, da bo tako ostalo, vse dokler se Severna Koreja ne bo dokončno jedrsko razorožila, in to tako, da bo to mogoče preveriti.

Pogajanja med ZDA in Severno Korejo so, kot kaže, trčila ob neopredeljeno oviro, saj je bilo za prejšnji teden predvideno srečanje med Pompeom in visokim partijskim uradnikom Severne Koreje Kim Yong-cholom odpovedano. Po navedbah ZDA je srečanje odpovedala Severna Koreja, ker naj ne bi bila dovolj pripravljena nanj. Ameriške oblasti pa vztrajajo, da bo v začetku prihodnjega leta med Trumpom in Kimom potekalo novo srečanje.

A. P. J.