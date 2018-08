V Kerali v stoletnih poplavah do zdaj umrlo 324 ljudi

Najhujša kriza v stotih letih

18. avgust 2018 ob 10:00

New Delhi - MMC RTV SLO

V indijski zvezni državi, ki so jo prizadele poplave, najhujše v sto letih, je umrlo najmanj 324 ljudi, je sporočil prvi minister Pinaraji Vidžajan. Tisoče ljudi je še ujetih in čaka na reševalce.

V zadnjih devetih dneh je padlo neobičajno veliko dežja. Poplave so sprožile tudi zemeljske plazove, kriza pa je najhujša v regiji v stotih letih. Kot poroča Guardian, so ceste poškodovane, pod vodo ali zakopanih pod zemljo zaradi plazov jih je po ocenah predstavnikov oblasti okoli 10.000 kilometrov. Mreže mobilne telefonije ne delujejo, kar otežuje reševanje, mednarodno letališče je zaprto do 26. avgusta, več kot 220.000 ljudi pa je ostalo brez domov. Nameščeni so v več 1.500 taboriščih na območju.

Število mrtvih naj bi se še povečalo, ujetih je na tisoče ljudi. Po poročanju časnika The Times of India je samo v eni od vasi ujetih najmanj 10.000 ljudi, potem ko je voda zalila vse okoliške ceste.

Svarila pred novimi padavinami

Številni so umrli, pokopani pod stotinami zemeljskih plazov. Oblasti v državi na jugu Indije medtem opozarjajo na nove padavine in močne vetrove. Najvišja stopnja nevarnosti pred poplavami je razglašena v 12 od 14 pokrajin Kerale, zaradi pokrajine in plaž priljubljene med mednarodnimi turisti. "Priče smo nečemu, kar se še nikoli ni zgodilo v zgodovini Kerale," je dejal Vidžajan.

Na stotine vojakov in lokalnih ribičev si s helikopterji, ladjami in čolni obupano prizadeva rešiti ljudi. Številni so ujeti na strehah hiš, od koder signalizirajo helikopterjem in kličejo na pomoč.

Skupaj z mrtvimi v Kerali je število smrtnih žrtev zaradi zemeljskih plazov, poplav in dežja v deževnem obdobju v celi Indiji po podatkih notranjega ministrstva naraslo na več kot 900.

B. V.