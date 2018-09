V najmočnejšem tajfunu na Japonskem v 25 letih najmanj šest mrtvih

Šole so ostale zaprte

4. september 2018 ob 08:41,

zadnji poseg: 4. september 2018 ob 14:58

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Japonske oblasti so zaradi tajfuna Jebi odredile preventivno evakuacijo okoli 300.000 ljudi, večinoma v mestu Kobe. Odpovedali so več kot 600 poletov in številne vlake. Po poročanju japonske javne televizije NHK je umrlo najmanj šest ljudi, okoli 164 je poškodovanih.

Med mrtvimi je tudi 71-letnik iz prefekture Šiga na zahodu države, ki je umrl, ko se je nanj zrušilo skladišče. Zrušenje stavbe so verjetno zakrivili močni sunki vetra, poročanje japonske tiskovne agencije Kyodo povzema nemška tiskovna agencija DPA. Večina od 164 poškodovanih je po navedbah NHK-ja utrpela lažje poškodbe, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Jebi (izgovor džebi) je najmočnejši tajfun v zadnjih 25 letih, je sporočila japonska meteorološka agencija. Na udaru je tudi drugo največje mesto Osaka, glavnemu mestu Tokiu pa naj bi se središče tajfuna izognilo. Močan veter in dež sta najprej dosegla prefekturo Tokušina, kakšnih 600 kilometrov jugozahodno od Tokia.

Zaradi Jebija je med drugim tanker trčil v most, ki povezuje mednarodno letališče Kansaj z mestom Izumisano. Ladja je bila zasidrana v zalivu Osaka, a so jo vetrovi zanesli v most. Voda je poplavila vzletno stezo in kletno nadstropje letališča Kansaj.

V tajfunu veter dosega stalno hitrost 162 kilometrov na uro, sunki pa celo do 216 kilometrov na uro. Jebi se premika proti severu s hitrostjo okoli 55 kilometrov na uro. To je sicer že 21. tajfun letošnje sezone. Prinaša obilne padavine, v samo eni uri so na primer v kraju Kamikacu na otoku Šikoku namerili več kot 80 litrov dežja na kvadratni meter. Obilne padavine so napovedane tako rekoč za vso državo.

Tako naj bi v naslednjem dnevu samo v pokrajini Tokaj padlo tudi do 500 litrov dežja na kvadratni meter, na območju Tokia pa do 400 litrov. To bo zagotovo povzročilo poplave in tudi zemeljske plazove, opozarjajo japonski meteorologi.

Odpovedani številni vlaki, šole so zaprte

Premier Šinzo Abe je prebivalce zlasti zahodnega dela države pozval, naj se zaščitijo. Vetrovi tajfuna so namreč tako močni, da lahko zrušijo tradicionalne lesene hiše, predvsem pa odkrivajo strehe, podirajo drevje in drogove ter nosijo okoli nevarne razbitine.

Oblasti so odredile preventivno evakuacijo okoli 300.000 ljudi, od tega 280.000 v pristaniškem mestu Kobe. Uredili so tudi okoli 1.500 zatočišč. Zaradi tajfuna so odpovedali več kot 600 poletov iz Nagoje in Osake in odpovedali številne vlake, ki so glavno javno prevozno sredstvo na Japonskem. Prekinjene so tudi trajektne povezave. Šole so ostale zaprte.

Zahodno Japonsko je obilno deževje prizadelo že na začetku julija. V poplavah in zemeljskih plazovih je umrlo 226 ljudi, deset pa jih še vedno pogrešajo. Takoj zatem pa je državo prizadel še vročinski val s temperaturami nad 40 stopinj Celzija, ki naj bi zahteval več kot 130 življenj.

